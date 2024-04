Fonte foto: MediaTek

MediaTek ha svelato un nuovo chip: si tratta del Dimensity 6300 che segue altre novità recenti come il Dimensity 9300 per gli smartphone top di gamma e il Dimensity 8300 per gli smartphone di fascia alta. In questo caso, però, il chip si rivolge alla fascia medio-bassa del mercato Android.

Il nuovo arrivato della gamma Dimensity, quindi, punta a ritagliarsi il suo spazio tra gli smartphone economici, che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi posizionandosi in una fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Il Dimensiy 6300 va a sostituire il Dimensity 6100+, svelato la scorsa estate da MediaTek e adottato da diversi OEM nel corso degli ultimi mesi.

MediaTek Dimensity 6300: caratteristiche tecniche

Realizzato con processo produttivo TSMC a 6 nm, il nuovo MediaTek Dimensity 6300 è dotato di una CPU octa-core costituita da due diversi cluster. Ci sono, infatti, due core Cortex-A76 da 2,4 GHz a cui saranno affidati i compiti che richiedono maggiore potenza.

A completare il sistema ci sono sei core Cortex-A55 con clock massimo di 2 GHz. La configurazione è la stessa del Dimensity 6100+ ma la frequenza di funzionamento dei Cortex-A76 è più alta di 0,2 GHz. Questa piccola differenza si tradurrà in un miglioramento delle prestazioni, secondo il prodotture, fino al 10%.

Il nuovo SoC di MediaTek integra una GPU Arm Mali-G57 MC2. Anche in questo caso, si tratta della stessa GPU del 6100+. Il chip di MediaTek può essere abbinato a memorie LPDDR4x oltre che a memorie di storage UFS 2.2. La risoluzione massima del display è di 2.520 x 1.080 pixel con un refresh rate che può spingersi fino a 120 Hz. Il comparto connettività del chip permette l’utilizzo del Wi-Fi 5 e del Bleutooth 5.2 oltre che delle reti 5G, con una velocità massima di 3,3 Gbps.

Gli smartphone che utilizzeranno il Dimensity 6300 potranno avere sensori fotografici fino a 108 Megapixel. Il chip è dotato della tecnologia MediaTek UltraSave 3.0+ per gestire al meglio i consumi e garantire maggiore efficienza. Ci sono poi le tecnologie MediaTek HyperEngine che garantiscono, secondo l’azienda, un miglioramento del 13% degli fps nei giochi con un incremento fino all’11% dell’efficienza, rispetto alla generazione precedente.

MediaTek Dimensity 6300: quando arriva

Il nuovo MediaTek Dimensity 6300 è pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato. Tra i primi smartphone che potranno sfruttare il chip c’è il Realme C65 5G, uno dei modelli del brand cinese per la fascia bassa, atteso per fine aprile. Nel corso del secondo trimestre dell’anno, inoltre, dovrebbero arrivare ulteriori smartphone dotati del nuovo chip. Come anticipato in precedenza, il Dimensity 6300 punta a diventare la soluzione scelta dai vari produttori per realizzare smartphone con un prezzo inferiore ai 200 euro.