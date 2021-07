MediaTek presenta due nuovi chip che faranno felici i giovani

Si allarga l’offerta di chip MediaTek per la fascia media del mercato degli smartphone: il produttore taiwanese ha infatti presentato i nuovi Helio G96 ed Helio G88. Entrambi sono SoC destinati ai telefoni 4G, sui quali però portano caratteristiche oggi presenti solo sugli smartphone di fascia più alta.

In particolare si tratta di due processori della serie G, quindi adatti al gaming grazie all’integrazione del MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, che ottimizza le prestazioni del chip quando si eseguono i giochi. Poi c’è una particolare attenzione al comparto fotografico, visto che gli smartphone dotati di questi processori potranno integrare fotocamere ad alta risoluzione. Infine, ma vale solo per il G96, c’è il supporto ai monitor con altissima frequenza di refresh. A ben guardare, quindi, MediaTek ha presentato due chip che sembrano proprio destinati agli smartphone per gli utenti più giovani. Non è noto, però, su quali dei prossimi modelli verranno utilizzati né quando arriveranno sul mercato.

MediaTek Helio G96: caratteristiche tecniche

Helio G96 è il nuovo “top" della gamma Helio G (che però non è affatto la gamma top di MediaTek). E’ costituito da due core Cortex-A76 dalle prestazioni superiore e sei Cortex-A55 a risparmio energetico e ha una frequenza massima di 2,05 GHz. LA GPU è una ARM MAli-G57 MC2, che non è certo la più veloce sul mercato.

Gli smartphone con questo processore potranno avere schermi con refresh fino a 120 Hz e risoluzione FHD+ e potranno gestire una fotocamera con una risoluzione massima di 108 MP. La connettività è la 4G LTE (anche in dual SIM) che è la più veloce prima del 5G, e c’è il supporto al Wi-Fi 5. Infine, è stato integrato il MediaTek HyperEngine 2.0 Lite per i videogiochi..

MediaTek Helio G88: caratteristiche tecniche

Helio G88 è il fratello piccolo di Helio G96: è meno veloce e non supporta gli schermi ad altissimo refresh, né le fotocamere da 108 MP.

Il display può avere infatti un refresh massimo di 90 Hz, mentre la fotocamera principale arriva ad un massimo di 64 MP. Resta, invece, l’HyperEngine 2.0 Lite per i videogiochi.