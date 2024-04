Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung ha svelato alcune importanti novità per la sua gamma di Smart Monitor, andando ad aggiornare la famiglia di prodotti con le versioni 2024 dei modelli M5, M7 e M8. A disposizione degli utenti ci sono cinque varianti, con la possibilità di sfruttare pannelli fino a 43 pollici e con risoluzione fino al 4K. Tra le funzioni c’è anche il nuovo upscaling AI 4K, ma solo per un modello. I nuovi Smart Monitor di Samsung vanno a sfidare i recenti Smart Monitor di LG, arricchendo l’offerta di un mercato appena nato, ma molto promettente: quello dei monitor che sono anche (quasi) una TV.

Samsung Smart Monitor 2024: caratteristiche

La nuova gamma 2024 della linea Smart Monitor di Samsung prevede, per il momento, tre diversi modelli. Sono in arrivo sul mercato, infatti, i nuovi M5, M7 e M8. L’entry level della gamma è l’M5, disponibile in due varianti, una da 27 pollici e una da 32 pollici, entrambe dotate di un pannello con risoluzione Full HD, con luminosità fino a 300 nit.

Ci sono poi le due varianti M7, una da 32 pollici e una da 43 pollici, entrambe con risoluzione 4K e luminosità fino a 300 nit. La proposta top di gamma è rappresentata dalla nuova versione di M8, dotata di display da 32 pollici, con risoluzione 4K e luminosità massima di 400 nit.

Questa versione integra un chip AI che consente di sfruttare il sistema di upscaling AI 4K per migliorare la resa delle immagini a bassa risoluzione che, sfruttando l’intelligenza artificiale, vengono trasformate in immagini 4K, riducendo al minimo la perdita della qualità dell’immagine a seguito dell’upscaling.

Da notare che M8 include, per quanto riguarda il comparto audio, anche la funzione AVA Pro in grado di amplificare la voce dei dialoghi nei video riprodotti a schermo, che saranno così ascoltabili in modo più chiaro rispetto al rumore di sottofondo. L’AVA Pro e l’upscaling AI sono due funzioni chiaramente provenienti dal mondo TV, già viste sulla gamma di Smart TV Samsung.

La nuova serie Smart Monitor di Samsung, inoltre, può essere abbinata al Galaxy Watch, con la possibilità per gli utenti di visualizzare i dati raccolti dallo smartwatch (sui parametri della salute e sull’allenamento) in tempo reale sul pannello del monitor. Tutta la gamma, inoltre, riprende varie funzionalità delle Smart TV Samsung, con la possibilità, ad esempio, di accedere a Samsung TV Plus o anche al Gaming Hub.

Samsung Smart Monitor 2024: quando arrivano

Per il momento, le novità annunciate da Samsung riguardano la Corea del Sud, dove la distribuzione parte questa settimana. Nel corso del prossimo mese di maggio, a circa un anno di distanza dal lancio della gamma 2023 di Smart Monitor in Italia, Samsung dovrebbe avviare la distribuzione internazionale della nuova famiglia di prodotti. Aggiornamenti in tal senso, quindi, arriveranno a breve.

Per quanto riguarda i prezzi, in Corea del Sud, Samsung commercializza i nuovi Smart Monitor con questo listino prezzi: