Fonte foto: Redmi

È possibile portare a casa uno smartphone senza spendere più di 200 euro e avere comunque tra le mani un dispositivo affidabile da utilizzare nella vita di tutti i giorni?

La risposta non può che essere sì, a patto di sapere dove cercare e, soprattutto, quale modello comprare per non restare delusi e non spendere soldi inutilmente con device lenti e già obsoleti all’uscita dal negozio.

E in aiuto dei consumatori non può che arrivare Amazon che con le sue offerte propone il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili, come il Redmi Note 12S, uno smartphone entry level dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pronto ad accompagnare l’utente in tutte le incombenze quotidiane.

Con le offerte sull’e-commerce, per le prossime ore può essere acquistato a meno 200 euro e con un’offerta così cambiare telefono è davvero facilissimo.

Redmi Note 12S – MediaTek Helio G96 – Versione 8/256 GB

Redmi Note 12S: scheda tecnica

Il Redmi Note 12S ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore un MediaTek Helio G96, a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 (f/2.4).

Acquistando questo modello l’utente non potrà utilizzare la rete veloce 5G, dato che il processore a bordo non ha un modem compatibile. Tra le connessioni ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore infrarossi, l’USB-C 2.0, il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Redmi Note 12S: l’offerta su Amazon

Redmi Note 12S è uno smartphone entry level, con una scheda tecnica semplice che garantisce un ottimo utilizzo per social, messaggistica e navigazione sul web ad un prezzo decisamente contenuto.

Molto interessante sicuramente l’autonomia che, stando alle dichiarazioni di Redmi, garantisce più di un giorno di utilizzo, soprattutto se non si esagera con applicazioni e contenuti multimediali.

Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico che, grazie al sensore principale da 108 MP promette scatti di buon livello, soprattutto in condizioni di luminosità ottimale.

Di listino per acquistare questo smartphone sono necessari 229 euro ma, grazie all’offerta su Amazon per le prossime è possibile portare a casa questo device a 180,90 euro (-21%, -48,10 euro) uno sconto interessante che garantisce un ulteriore risparmio su un prezzo già decisamente abbordabile.

