Quando si acquista uno smartphone low-cost è chiaro che la prima cosa da valutare è il rapporto qualità prezzo, in modo da portare a casa un device efficiente (e quindi utilizzabile in totale tranquillità) e con un occhio di riguardo verso il risparmio.

Cosa non semplice, anche perché puntare alla fascia bassa del mercato spesso vuol dire scendere a compromessi tecnici che potrebbero limitare di molto le prestazioni del telefono che, dopo poco, potrebbe diventare inutilizzabile.

Per fortuna per aiutare gli utenti a fare la scelta giusta c’è Amazon che, quotidianamente, propone una serie di offerte più che interessanti su moltissimi smartphone. Tra queste quella per il Realme 8i che per le prossime ore può essere acquistato per meno di 200 euro.

Realme 8i– Mediatek Helio G96 – Versione 4/128 GB

Realme 8i: scheda tecnica

Il Realme 8i ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Mediatek Helio G96 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibili tramite scheda MicroSD.

Presente anche la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere fino a 3 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4) e un sensore per gli scatti macro sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.1).

Tra le connessioni non c’è il 5G perché che il chip MediaTek a bordo non ha un modem compatibile con la rete veloce. Le connessioni disponibili sono il 4G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Infine, il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 3.0.

Realme 8 5G: l’offerta su Amazon

Il Realme 8i è uno smartphone entry-level pensato principalmente per essere funzionale e mantenere basso il prezzo finale.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo modello c’è sicuramente l’autonomia che grazie alla batteria da 5.000 mAh e a un processore poco energivoro, riesce a superare tranquillamente un giorno di utilizzo.

Il prezzo di listino è di 219,99 euro ma grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questo dispotivo a 176,92 euro (-20%, – 43,07 euro) uno sconto da non sottovalutare e che potrebbe risultare molto interessante per chi è alla ricerca di un nuovo telefono ma che, naturalmente, vorrebbe risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

