MediaTek Pentonic 1000 è il nuovo chip per le Smart TV 4K

MediaTek introduce il nuovo SoC Pentonic 1000 che dovrebbe sottolineare ulteriormente il primato dell’azienda nell’importante segmento delle Smart TV con risoluzione 4K e refresh rate a 120Hz.

Le nuove funzionalità includono la connessione veloce WiFi 6/6E, il calcolo dell’interframe MEMC per video più fluidi, la compatibilità con HDR Dolby Vision IQ con "Precision Detail" e, non ultima, la funzione "8-Screen Intelligent View" che permette di visualizzare più flussi contemporaneamente.

MediaTek Pentonic 1000, ecco cosa offre

MediaTek Pentonic 1000 è un processore con CPU multi-core con una GPU dual-core, un’APU (AI Processing Unit) e motori di decodifica video dedicati. Il chipset è in grado di riprodurre segnali video fino a 4K a 144 Hz anche in VRR (Variable Refresh Rate), ideale per chi utilizza la TV in abbinamento a una console da gaming di ultima generazione.

E, sempre per rendere indimenticabile l’esperienza di gioco, non manca anche la tecnologia ALLM (Auto Low Latency Mode) che in autonomia passa alla modalità immagine ottimale giocare a frame rate super veloci e quindi senza ritardi.

Inoltre, non ci sono lacune nei codec video supportati. Oltre quelli standard e più vecchi come H.264, sono supportati anche i formati più recenti AV1, HEVC e VP9. Da sottolineare che è supporto anche il successore del codec HEVC, conosciuto anche come VVC o H.266.

Il chipset offre anche funzionalità di assistente vocale per collegare le Smart TV ad altri dispositivi domestici intelligenti ed è compatibile con il suono Dolby Atmos.

Tre le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che offre il nuovo SoC c’è la AI Super Resolution 2.0 per l’upscaling dei contenuti a bassa risoluzione, l’AI-Picture Quality Scene Recognition 2.0 e Ai-Picture Quality Object Recognition 3.0 con profondità e miglioramento della PQ (Picture Quality). Tutti termini complessi per dire una cosa semplice: le Smart TV che useranno questo chip avranno tanta potenza a disposizione per migliorare la qualità del video e dell’audio.

Pentonic 1000, 4 HDMI 2.1 e non solo

Un’altra importante innovazione che porta MediaTek con il suo Pentonic 1000 riguarda la scelta e l’equipaggiamento delle interfacce compatibili. Con il nuovo SoC dovrebbe essere possibile controllare quattro connessioni HDMI 2.1 con 48 Gbit/s pieni. Più altre due porte USB 3.2 Gen1 (con 5 Gbit/s) e innumerevoli porte USB 2.0. Quindi non ci sorprenderebbe se i più noti produttori di TV integreranno più di due connessioni HDMI 2.1 sui modelli futuri.

In poche parole, il nuovo SoC sembra offrire praticamente tutto ciò che un cliente si aspetta da una TV 4K intelligente di fascia alta. La tecnologia Intelligent View è forse una novità particolarmente interessante, poiché consente di visualizzare in parallelo più flussi video in diretta, in streaming e/o videoconferenza. Se poi tutto questo è davvero necessario una Smart TV è un’altra questione. Ma a volte è semplicemente bello avere l’opzione anche se non si pensa di utilizzarla.