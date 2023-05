Meta annuncia: WhatsApp cambia ancora

Dopo molti anni durante i quali lo sviluppo di nuove funzioni su WhatsApp è stato lentissimo e l’app ha sostanzialmente vissuto di rendita di posizione, adesso le cose stanno in modo molto diverso e anche l’app di messaggistica più usata la mondo deve darsi da fare per non perdere utenti. Ecco, allora, che da qualche mese Meta ha messo il turbo allo sviluppo di WhatsApp annunciando una sfilza di novità grandi e piccole che hanno cambiato l’elenco delle funzioni a disposizione degli utenti. Due di queste novità sono appena state annnunciate.

WhatsApp: i sondaggi a voto singolo

A metà novembre 2022 WhatsApp aveva rilasciato al grande pubblico una funzione a lungo tenuta in beta: i sondaggi all’interno delle chat. Sin da subito vi avevamo spiegato che, per come era stata implementata, tale funzione risultava sostanzialmente inutile: troppi limiti, compreso quello che l’utente poteva rispondere più volte allo stesso sondaggio, in modo diverso.

In pratica se un utente creava un sondaggio con la domanda "Quanti anni hai?" e varie opzioni per la risposta, chiunque poteva dare più risposte diverse e persino cambiare risposta in un secondo tempo. Implementato in questo modo, è chiaro, un sondaggio è davvero poco utile.

Per questo, adesso, è arrivata l’opzione per rendere i sondaggi a voto singolo: gli utenti possono votare una sola volta e non possono cambiare risposta in un secondo momento.

Lo strumento dei sondaggi, inoltre, è stato ulteriormente potenziato con l’introduzione delle notifiche per ogni voto ricevuto e con la possibilità di cercare i sondaggi all’interno delle chat. In pratica c’è un nuovo filtro di ricerca, al pari di quelli per foto e video.

WhatsApp: le didascalie negli inoltri

La seconda novità in arrivo su WhatsApp è la possibilità di aggiungere una didascalia testuale sotto le foto e i video che vengono inoltrati da altre chat. In questo caso lo strumento serve a far chiarezza e ad evitare fraintendimenti nelle chat molto affollate, nelle quali i messaggi corrono veloci.

Al momento, infatti, è possibile inoltrare un contenuto multimediale e subito dopo scrivere un messaggio per spiegare di cosa si tratta, aggiungere dettagli o commentare il contenuto stesso. E’ però possibile che, tra l’inoltro e il messaggio aggiuntivo, si frappongano altri messaggi di altre persone e che non risulti più molto chiaro il collegamento tra il materiale inoltrato e il messaggio aggiuntivo.

Con la didascalia si risolve alla radice questo problema, perché il testo di commento o spiegazione viene pubblicato insieme alla foto o al video inoltrati. La novità, tra l’altro, funziona anche quando inoltriamo dei file e dei documenti, come i file PDF e questo, nelle chat di lavoro, può risultare molto importante.

WhatsApp: quando arrivano le novità

Meta non ha specificato alcuna data per il rilascio di queste due novità di WhatsApp e si è limitata a dire che "sono in arrivo". Diversi utenti negli Stati Uniti affermano di averle già ricevute nell’app, quindi è confermato che il "roll out" è già iniziato. Probabilmente nel giro di pochi giorni anche tutte le app italiane avranno a disposizione i sondaggi a voto singolo e le didascalie per i contenuti inoltrati.