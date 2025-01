Vivo, in arrivo un visore MR pronto a sfidare Apple Vision Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando ad alcune dichiarazioni ufficiali rilasciate da Vivo, l’azienda cinese ha intenzione di fare il suo ingresso nel mercato dei visori per la realtà mista con l’arrivo di un device che sarà presentato in anteprima quest’anno.

Secondo le informazioni a disposizione, l’intenzione del colosso della tecnologia è quello di sfidare apertamente l’Apple Vision Pro sviluppando un visore potente (forse più di quello sviluppato da Apple) ma da acquistare a un prezzo nettamente più accessibile.

Cosa sappiamo del visore MR di Vivo

Al momento, tutto ciò che abbiamo su questo nuovo progetto in cantiere sono le poche informazioni rilasciate da Vivo. Un po’ vaghe per fare delle ipotesi anche se, le dichiarazioni di intenti di voler superare le prestazioni del Vision Pro, lasciano ben sperare sulla presenza di un comparto hardware di fascia altissima.

Dall’altra parte è anche vero che il visore di Apple è disponibile già da molto tempo, mostrando sin da subito le sue grandi potenzialità ma anche molti limiti, come sottolineato dagli sviluppatori stessi del colosso di Cupertino che hanno sempre considerato questo device come “ancora acerbo”.

Nemmeno il parere degli utenti ha giocato a favore di questo prodotto che, a causa di un peso eccessivo, autonomia limitata e nessuna killer app che possa giustificarne l’acquisto non ha ottenuto il successo sperato.

Vivo, potrebbe decidere di ripartire proprio da questo e “migliorare” l’intuizione della celebre mela puntando principalmente sulla realizzazione di un dispositivo versatile, da utilizzare nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, con un prezzo molto più contenuto.

Del resto, quello della realtà mista è un settore che negli ultimi mesi ha subito uno slancio importante e la cosa è innegabilmente merito anche dell’Apple Vision Pro. L’arrivo sul mercato di prodotti come il Meta Quest 3 e la sua versione più economica Quest 3s è stata fondamentale per questo segmento che, finalmente, ha ottenuto delle alternative accessibili, più comode da utilizzare e decisamente più immediate rispetto alla controparte di Apple.

Quando arriva il visore di Vivo

Da quello che sappiamo, Vivo ha intenzione di presentare questo visore (forse un primo prototipo) già per settembre/ottobre 2025 in Cina, dove gli utenti potranno provare in anteprima alcune “esperienze” per farsi un’idea di ciò che sarà in grado di fare.

Chiaramente, il successo di questo prodotto non dipenderà solo dall’hardware e dalla progettazione, ma anche dalla creazione di un ecosistema di contenuti che possa soddisfare le esigenze dei consumatori. Per questo motivo il colosso della tecnologia sta progettando una roadmap ben pianificata, in modo da portare sul mercato un prodotto completo che possa avere un impatto positivo su tutto il settore e gettare le basi per una crescita futura.

Intanto l’azienda cinese ha ampliato il team di sviluppo dedicato al progetto che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe contare 500 persone. Per ora, dunque, non resta che aspettare maggiori informazioni che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare.