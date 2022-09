Metaverso: Cos'è e come nasce

L’avvento del Metaverso ha segnato l’inizio di un’era in cui il digitale e il reale si incontrano e si mescolano in un universo inscindibile, un mondo "phygital".

Il termine "Metaverso" viene coniato nel mondo cyberpunk nel 1992, ma cresce in popolarità quando Facebook annuncia la creazione di Meta, la nuova holding del Gruppo che possiede i colossi social del web.

Il progetto racchiude un insieme di mondi virtuali, realtà interconnesse e popolate da avatar nelle quali sarà possibile acquistare beni, creare oggetti o immobili, partecipare a forum, eventi e concerti, vivere esperienze parallele a ciò che accade giornalmente fuori dal web. I business più visionari e le big tech hanno iniziato a integrare le proprie piattaforme all’interno del Metaverso, certi di un’esplosione di virtual nell’immediato futuro che li renderà parte attiva e originaria della rivoluzione di internet.

Come funziona il Metaverso

I mondi virtuali sono popolati da Avatar, identità digitali degli utenti che svolgono le attività più disparate all’interno del Metaverso. Il concetto di "identità digitale" assume, in questo caso, una nuova e più profonda connotazione: non si tratta più di profili social, ma di una trasposizione digitale delle proprie attività giornaliere, un’integrazione della persona reale in un mondo virtuale.

Il Metaverso è un cyberspazio strutturato sulle caratteristiche dell’universo oggettivo, quindi esistono e si sviluppano parallelamente i concetti di larghezza, lunghezza, profondità e tempo. La materia fisica che compone il Metaverso sono i dati, le informazioni raccolte nel web, che si sviluppano in ambienti grafici di realtà aumentata e virtuale accessibili tramite visori 3d e controller per simulare gesti e svolgere attività quotidiane.

Un mondo virtuale che si esplora grazie al teletrasporto. Sarà concretamente possibile riunirsi con amici nel Metaverso, svolgere attività lavorative, andare al cinema, fare sport immersivi, passeggiare, esplorare, il tutto dal proprio divano.

Come entrare nel Metaverso

Nonostante possa sembrare complesso, accedere al Metaverso è semplice, rapido e a prova di utente.

Mark Zuckerberg ha introdotto l’universo Meta durante la convention Facebook Connect 2021, presentando ufficialmente la porta d’ingresso al nuovo mondo: Horizon Home. Questa piattaforma appartiene a Oculus, una sezione di Meta che sfrutta le più avanzate tecnologie in ambito video, realtà virtuale e realtà aumentata per creare spazi privati, personalizzabili e accessibili agli Avatar.

Le principali società di tech hanno prodotto le proprie piattaforme digitali a cui è possibile accedere tramite browser, app o device per la realtà virtuale. Tra queste, le più popolari sono:

Decentraland , creato da Ethereum, in cui è possibile costruire una vera e propria città virtuale e far pagare agli utenti la visita. Decentraland include anche una criptovaluta personalizzata: MANA;

Sandbox è popolato da avatar con un aspetto a blocchi pixelati, include un marketplace di NFT e la sua cripto è SAND.

Stageverse mette a disposizione della società virtuale una serie di esperienze e concerti immersivi. La band britannica Muse, tra gli altri, vi ha già realizzato uno show

L’attrezzatura necessaria per accedere al Metaverso fa parte della vita quotidiana. Innanzitutto, non è possibile accedere senza un dispositivo (pc, tablet o smartphone) e se sprovvisti di una connessione Internet stabile. Bisogna poi creare un account su una delle tante piattaforme del Metaverso e, se possibile, acquistare dei visori di realtà aumentata per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Come investire nel Metaverso

L’interesse e la curiosità per il Metaverso, lo sviluppo di piattaforme ed esperienze sempre più interattive, la nascita di nuove criptovalute promettono un enorme crescita del mercato nei prossimi anni. Il Metaverso e le sue applicazioni diventeranno cruciali per lo sviluppo economico globale: un’occasione di investimento da non sottovalutare.

Chi desidera cogliere l’attimo e investire negli asset legati al Metaverso deve innanzitutto optare per le piattaforme di trading online più sicure, essendo un mercato in evoluzione costante. Tra le opportunità per questo trend, le criptovalute hanno registrato livelli di crescita estremamente positivi. Un altro ramo di business potenzialmente fruttuoso include le società legate direttamente o indirettamente al Metaverso, come le azioni Meta o Microsoft.