In tre secondi l'Intelligenza Artificiale ti ruba la voce

L’intelligenza artificiale assomiglierà sempre di più alle persone reali, agli umani in carne ed ossa. Dopo l’algoritmo ChatGPT, che dialoga in modo fluido e credibile con gli utenti, dopo Dall-E che da un semplice testo realizza un’immagine come viene descritta, Microsoft annuncia ora il nuovo bot Vall-Eche, in soli 3 secondi, è in grado di replicare timbro e modo di parlare di una persona ascoltandone la voce.

Vall-E, l’AI vuole diventare sempre più umana

Microsoft chiama questa nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale ed è un "modello di linguaggio codec neurale". Vall-e, infatti deriva da EnCodec, un codec audio sviluppato da Meta nel 2022 che si basa sull’apprendimento automatico. La vera differenza di Vall-E rispetto ad altri metodi di sintesi vocali è che questo è in grado di generare audio da piccoli campioni di voce.

In un documento rilasciato da Microsoft, gli sviluppatori di Vall-E descrivono in dettaglio il notevole processo di addestramento dell’algoritmo utilizzato. Gli stessi hanno potuto attingere a 60.000 ore di parlato in inglese da più di 7.000 diverse persone che sono presenti nella libreria audio LibriLight di Meta.

Per fare in modo che Vall-E possa imitare con successo la voce desiderata che gli viene fornita, questa deve comunque essere simile a una di quelle presenti nel database utilizzato per il suo addestramento. Se questa viene trovata, allora l’algoritmo è in grado di imitare il timbro di voce e il modo in cui parlerebbe qualcuno con le stesse caratteristiche vocali che legge un testo. E come detto, il tutto in soli 3 secondi.

Vall -E non solo preserva il timbro vocale e il tono emotivo di chi parla, ma può anche riprodurre l'"ambiente uditivo" del campione audio. In poche parole, se qualcuno riproduce un’imitazione di una telefonata realizzata con questa tecnologia, il risultato è molto simile ad una vera conversazione telefonica.

I rischi di Vall-E

Se le applicazioni di Vall-E in ambito ludico o di intrattenimento sono sicuramente interessanti, Microsoft sa bene che a livello etico questa rivoluzione potrebbe creare gravi problemi. L’azienda di Redmond ha infatti deciso di mantenere segreto il codice, a causa dei rischi legati alla tecnologia AI e alla sua capacità di imitare le voci.

Non ci stupiremmo infatti che se questo codice fosse a disposizione di tutti qualcuno lo utilizzerebbe per fingere di essere qualcun altro per scopi illeciti: attribuire false dichiarazioni a un politico, rendere ancora più realistici i video deep fake, mascherare la voce di un truffatore al telefono e molto altro.

A dire il vero, anticipando il rischio di questi problemi, gli sviluppatori del progetto menzionano la possibilità di sviluppare un sistema di rilevamento con lo scopo di indicare se un audio è stato generato da Vall-E o arrivi direttamente dalla persona e dalla sua effettiva voce.