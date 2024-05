Microsoft Surface Laptop 5, lo sconto è spaziale: minimo storico

Fonte foto: Microsoft

Avere un computer che assicura prestazioni elevate fa la differenza, soprattutto se lo si utilizza per lavoro e per la produttività. I PC con queste caratteristiche hanno solitamente dei prezzi elevati che superano anche i 1.000 euro, a meno che non trovi un’occasione da non farsi scappare. E oggi è il tuo giorno fortunato perché su Amazon trovi un’offerta a tempo per un super computer. Stiamo parlando della promo disponibile per il notebook Surface Laptop 5 di Microsoft, disponibile al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro. Si tratta del minimo storico e di un’occasione da non farsi scappare.

Il Surface Laptop 5 è dotato di un’ottima scheda tecnica, impreziosita dalla presenza di un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione sulla piattaforma Intel Evo. Prestazioni ottime con ogni programma, anche quelli più esosi sotto il profilo delle performance, come ad esempio i tool per l’editing video o fotografico. Ottimo anche lo schermo PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione FHD e ottimi colori. Insomma, un notebook pensato per chi utilizza il dispositivo tutto il giorno per lavorare e ha bisogno di una macchina affidabile che non crei problemi.

Surface Laptop 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo veramente unica per il Surface Laptop 5. Oggi lo trovi con uno sconto del 40% a un prezzo di 899 euro che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello consigliato. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon e su tutto il web. Il computer è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarlo fino a fondo: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Non farti sfuggire questa occasione.

Surface Laptop 5: la scheda tecnica

In questa versione, il portatile firmato Microsoft monta il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione basato sulla piattaforma Intel Evo. Combinato a 8 GB di RAM e 512 GB di memoria sul disco rigido. Lo schermo è di 13,5 pollici touchscreen PixelSense, per garantire il multitasking più confortevole possibile, con colori realistici e vividi e protezione dalla luce blu dannosa per la vista.

Ottimo anche per dirette streaming o per le videochiamate, grazie ai due microfoni Studio far-field grazie ai quali sarai ascoltato in modo forte e chiaro. Mentre la webcam si adatta alla luce della stanza in cui ti trovi per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa luce. Sistema operativo Windows 11. Il computer è ideale anche per guardare contenuti in streaming con un audio di qualità, grazie agli altoparlanti integrati Omnisonic e al sistema sonoro Dolby Atmos. Mentre le immagini saranno super realistiche grazie al sistema Dolby Vision IQ. Per una visione nel suo insieme cinematografica.

