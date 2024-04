Microsoft Surface Laptop Studio, prezzo in picchiata per il PC: sconto spaziale

Il computer portatile di Microsoft è in offerta con uno sconto del 41% e risparmi ben 700 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Microsoft

I laptop sono una soluzione ideale per ottenere le performance di un PC desktop di alto livello ma in un portatile dalle dimensioni ridotte. Che puoi portare con te da una stanza all’altra o fuori casa, quando sei in trasferta o in viaggio per qualsiasi motivo e vuoi continuare a svolgere il tuo lavoro senza compremessi. Ovviamente, il mercato è molto variegato e offre una vasta scelta di modelli di tante fasce di prezzo e con diverse caratteristiche tecniche. Surface Laptop Studio di Microsoft rientra senza dubbio nella fascia più alta di questa categoria e viene proposto a un prezzo incredibile su Amazon.

Infatti, grazie alla promo disponibile oggi pagherai questo laptop di casa Microsoft con il 41% di sconto risparmiando ben 700 euro. Ma ti consigliamo di sbrigarti, perché l’offerta potrebbe terminare presto. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un laptop con ottime caratteristiche e con uno schermo da 14,4", un potente processore Intel Core H35 i5-11300H, 16 GB di RAM, SSD da 256GB. Approfittane subito.

Microsoft Surface Laptop Studio: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione imperdibile. Oggi trovi il Microsoft Surface Laptop Studio in offerta a un prezzo di 999,99 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo ottimo computer portatile e risparmi ben 700 euro sul prezzo di listino. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 200 euro al mese- La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

Microsoft Surface Laptop Studio: le caratteristiche

Un portatile con cui puoi fare veramente di tutto, basta analizzare la scheda tecnica. Partiamo dal processore Intel Core H Series quad-core di undicesima generazione. Ideale per il multitasking e per la navigazione più fluida. Lo puoi utilizzare per lo smart working, la visione di contenuti in streaming, il gaming e tanto altro.

Ma non è solo il processore a rendere unico questo PC portatile. Monta infatti anche il sistema operativo Windows 11, l’ultimo di casa Microsoft, migliorato in termini di fluidità, privacy e sicurezza. Lo schermo è un touchscreen da 14,4", quindi non avrai bisogno della tastiera, comunque incorporata e molto comoda da usare. Utile anche il touchpad, grazie al quale potrai rinunciare anche a usare il mouse.

Straordinaria la batteria: offre fino a 19 ore di autonomia, ciò anche grazie alla funzionalità di standby migliorato che ne estende la durata. Puoi collegare dispositivi esterni ottenendone le massime prestazioni: monta infatti le nuove porte USB 4.0 con supporto della tecnologia ThunderboltTM 4. Prestazioni garantite dalla combo 16 GB di RAM e memoria interna da 256GB.

