La miglior action cam del mercato: è ancora GoPro Hero10 Black

Torniamo ancora una volta nel mondo delle action cam, un mercato che ha rallentato molto rispetto al passato per molteplici ragioni, ma in particolare per la fortissima competizione che oggi è presentata dagli smartphone più sofisticati.

Nel nostro video di oggi torniamo ad usare GoPro Hero 10 Black, a distanza ormai quasi di un anno dalla sua uscita: questa seconda prova sul campo, in attesa del nuovo prodotto di GoPro, serve per rispondere ad una domanda che ci arriva spessissimo: “Qual è la migliore action cam da comprare?". Noi non abbiamo dubbi, a maggior ragione ora che il prezzo è molto più competitivo: GoPro Hero10 Black.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

I punti di forza di GoPro Hero10 Black

GoPro dieci, ha molteplici vantaggi, ma il più importante di tutti e il fatto che venga introdotto un nuovo processore si chiama GP2 e la differenza si vede tutta. Ho fatto immediatamente riferimento al prezzo di GoPro perché ci sono molteplici alternative sul mercato, con un costo molto più contenuto, ma bisogna sempre capire se contano di più il prezzo o le prestazioni.

GoPro Hero10 Black rappresenta sicuramente il meglio che oggi si possa trovare sul mercato. Si possono girare video a 5,3 K con 60 frame al secondo. Grazie al nuovo processore è stato migliorato quello che viene chiamato Horizon levelling, ovvero la capacità di sopportare le pieghe quando si sta usando la camera, mantenendo però l’orizzonte sempre parallelo. Prima erano 27 i gradi con cui era possibile fare questo genere di variazioni, ora si arriva a 45 gradi. Quindi anche con gli sport più estremi c’è davvero la capacità di tenere sempre l’orizzonte.

Poi c’è la stabilizzazione: si chiama Hypersmooth e ora, nella nuova versione, è ancora più efficace sia quando utilizzate GoPro con l’impugnatura a mano, sia quando agganciate ad un monopattino, ad un casco o ad una bicicletta.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

I punti deboli di GoPro Hero10 Black

Ovviamente anche GoPro dieci ha i suoi punti di debolezza. Sicuramente la ripresa audio non è il massimo, è migliorata rispetto al passato, la voce viene isolata con più efficacia, viene tolto il rumore di fondo, ma se volete un audio veramente di alto livello probabilmente dovrete utilizzare un microfono esterno.

Altro punto di debolezza, comunque non di eccellenza, è quello delle foto: ora si arriva a 23 megapixel, gli scatti sono buoni, ma basta che scenda un po la luce perché il rumore aumenti molto. Anche quando fate video, se siete in condizioni di scarsa luminosità c’è un po di “rumore", però il nuovo processore GP2 compensa benissimo gli sbalzi di luminosità, quando si passa dal buio alla luce e viceversa: in questi particolari contesti, la qualità delle riprese è davvero di altissimo livello, soprattutto per la capacità di adattarsi al passaggio dal buio alla luce forte, senza bruciare le immagini.

C’è poi un’altra questione, condivisa con tutte le action cam sul mercato, quello della durata della batteria: qui c’è un accumulatore da 1720 mah, capace di funzionare per un periodo che va dai 30 ai 60 minuti, a seconda della definizione che si usa: calcolate un limite massimo di 45 minuti per non sbagliare. Se dovete fare riprese molto più a lungo avete bisogno di più batterie oppure di una powerbank da collegare. Attenzione al surriscaldamento quando si girano video in time lapse: GoPro Hero10 tende a riscaldarsi un po.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La sfida con DJI Action 2

Abbiamo provato moltissimi dispositivi nel mondo delle Action cam, ma alla fine, se ci dovessimo trovare davanti alla necessità di comprarne una, probabilmente ridurremmo la lista dei candidati a due soli prodotti, GoPro Hero10 e DJI Action 2: quest’ultima, per alcuni aspetti, risulta addirittura superiore alla concorrente, ma nel complesso continuiamo a considerare l’americana GoPro un passo più avanti.

DJI può vantare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità, ma GoPro vince sul fronte della stabilizzazione; Action 2 mantiene l’orizzonte parallelo anche a fronte di rotazioni di 360°, contro i 45° di Hero10, ma in quest’ultima c’è una migliore gestione dei colori e una straordinaria capacità di adattamento quando si tratta di passare dal buio alla luce, senza mai bruciare le immagini. Ma, soprattutto, GoPro Hero10 è dotata di due schermi, uno davanti, l’altro dietro, mentre il secondo schermo è opzionale su DJI.

Vi abbiamo raccontato luci e ombre e tutto considerato GoPro Hero10 Black rimane in assoluto la action cam numero uno del mercato, rispetto ai modelli del passato ora è più reattiva, più veloce, più facile da gestire attraverso il menu. Anche l’applicazione esterna, che si chiama Quick, è davvero fantastica ed è in grado di comporre montaggi automatici fatti veramente molto bene.

Insomma, se cercate una action cam, conviene spendere un pelo di più, ma comprare il meglio, che durerà di più nel tempo e vi darà più strumenti per trovare la giusta espressione della vostra creatività.

