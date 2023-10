Webcam per animali, come funzionano, a cosa servono

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

La videosorveglianza smart in casa sta rapidamente diventando un elemento chiave nella vita quotidiana di molte persone e famiglie. Se qualche anno fa poteva sembrare una cosa per pochi "tecnici", ora è diventato molto più semplice e comune implementare sistemi di questo genere nelle proprie abitazioni.

Alle telecamere di sorveglianza si può accedere da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet: grazie alla possibilità di monitorare in tempo reale ciò che succede in casa, offrono senso di serenità, sicurezza e controllo sui nostri spazi, anche quando siamo lontani ma, soprattutto, tutta una serie di benefici per il monitoraggio di bambini, animali domestici e anziani.

Parlando di quest’ultimi, ad esempio, grazie alla videosorveglianza smart, è possibile vedere chi bussa alla porta prima di aprire la porta o rispondere al citofono, migliorando la sicurezza in caso di visitatori sconosciuti o indesiderati e offrendo assistenza da remoto. Questi sistemi possono inviare notifiche istantanee in caso di rilevamento di movimento, garantendo che si sia informati immediatamente di eventuali situazioni di emergenza o movimenti sospetti.

Come usare una webcam con gli animali

Con le telecamere smart, inoltre, i proprietari di animali domestici possono verificare che i loro amici a quattro zampe stiano bene ed assicurarsi che abbiano cibo e acqua. Addirittura, come vedrai di seguito, alcuni sistemi di videosorveglianza smart offrono funzionalità interattive, come la possibilità di parlare agli animali o di giocare e interagire con loro, rendendo l’esperienza meno stressante quando i proprietari sono fuori casa.

Webcam per animali: l’esempio di Enabot Ebo Air

Un dispositivo particolarmente utile per gli animali è Enabot EBO AIR, pet camera che sorveglia e intrattiene. Oltre ad essere un robot domestico molto simpatico, EBO può essere di supporto in diversi contesti, come durante le vacanze. Si tratta, in pratica, di una videocamera connessa HD da 1080 pixel con visione notturna infrarossa, controllabile da remoto tramite applicazione. Si muove nell’ambiente proprio come farebbe con una macchina telecomandata e consente così di raggiungere ogni angolo della casa, anche quelli che non si vedrebbero con una telecamera fissa in un punto.

Enabot Telecamera Wi-Fi Interno per Famiglia/Animale senza Fili,Movibile Robot con Tracciamento AI,Audio a 2 Vie,Telecamera Anti-Caduta con Ricarica Autonoma,APP Telecomando con Animale Elettronico

Oltre a guardare, con EBO AIR si può anche interagire con gli ospiti della casa, in due modi. Il primo è tramite voce, attivando il microfono per parlare e sentire, ad esempio chiamando da remoto il proprio animale quando lo si vede particolarmente ansioso o mentre fa qualcosa che non dovrebbe. Inoltre, un oggettino in movimento distrae notevolmente il cane o il gatto che potrebbe anche interagire con lui giocando. In particolar modo quando si mette la piuma disponibile nella confezione o si attiva il laser, pensato appositamente per attirare la sua attenzione.

Come funziona, a cosa serve

Non occorre temere che si ribalti perché è creato in modo da rialzarsi sempre automaticamente. Anzi, grazie ai sensori TOF sui tre lati, si fermerà quando incontrerà il vuoto, come quello delle scale, durante l’avanzamento. Una volta scarico, raggiungerà automaticamente la base di ricarica inclusa nella confezione.

Attivando la funzione Monitoraggio AI, EBO riconosce e segue in modo intelligente esseri umani o animali nei paraggi con un tracking che facilita il monitoraggio, catturando foto e video relativi al soggetto selezionato. La memoria disponibile è di 32GB espandibile con scheda microSD fino a 256GB.

Tramite l’applicazione disponibile per Android e iOS, grazie ad un’interfaccia grafica immediata e giocosa è possibile personalizzare e pianificare le azioni del robot nei minimi dettagli: Enabot EBO AIR ha un pannello di controllo del movimento intuitivo e molto semplice, che si basa su frecce direzionali simili a quelle che potrebbe presentare una macchina telecomandata. Sullo schermo dello smartphone si vedere in diretta tutto ciò che vede EBO, e si trovano i pulsanti per scattare foto rapidamente, registrare video e abilitare la modalità interfono. Nelle impostazioni, è possibile personalizzare la disposizione dei comandi, la scelta della velocità, la qualità del video oltre a settare il tracciamento, lo stop sicuro (anti urto) e i sensori anticaduta.

Furbo VIDEOCAMERA FULL HD CON VISIONE ROTANTE A 360° - Il NUOVO Furbo Dog Camera a 360° ti offre la migliore qualità video in HD con una visione rotante a 360° per una copertura completa della stanza, giorno e notte. La straordinaria liveview in 1080p e lo zoom 4x di qualità ti permettono di controllare facilmente casa tua, parlare con la tua famiglia, e lanciare croccantini agli animali. Scopri cosa succede a casa ovunque tu sia - non perderti più nessun momento e zero punti ciechi.

AUDIO BIDIREZIONALE IN TEMPO REALE & VISIONE NOTTURA A COLORI - Ascolta e parla senza difficoltà con famiglia e animali a casa, regola il volume dall'app per un audio cristallino. La visione nottura a colori offre una visione migliorata con tecnologia ad infrarossi per vedere al buio e con colori vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

LANCIO CROCCANTINI DIVERTENTE E REGOLABILE - Lancia un croccantino al tuo cane tramite l'app iOS/Android di Furbo. Il nuovo Lancio Croccantini ti permette di regolare la grandezza dei croccantini per adattarsi alle necessità del tuo cane. Riempi Furbo con i croccantini preferiti del tuo cane da utilizzare come premio, o come distrazione per sintomi di ansia da separazione quali possono essere camminare velocemente, abbaiare o leccare.

CONFIGURAZIONE FACILE IN 3 PASSI E SICUREZZA - 1) Collega il cavo USB alla presa elettrica 2) Scarica l'app Furbo 3) Collegalo al Wifi di casa tua. Furbo Dog Camera a 360° usa crittografia avanzata per assicurare che i tuoi dati restino privati. Attiva la Verifica a 2 Fattori per tenere il tuo account al sicuro. Una conessione internet & segnale Wifi stabili sono consigliati per un miglior funzionamento.

Come programmare Enabot Ebo Air

Possiamo programmare EBO AIR in modo che si attivi ogni giorno ad una determinata ora con una sorta di "pattugliamento automatico", per interagire con il nostro animale domestico, registrando anche video di ciò che succede. Ad esempio, si potrà comandare al robottino di attivarsi ogni giorno alle 11 per una sessione di gioco con laser della durata che vuoi, da 1 a 5 minuti.

Colpisce davvero la sua silenziosità: talmente silenzioso da non essere quasi percepito al suo arrivo, evitando così di spaventare l’animale o infastidire gli abitanti della casa. A proposito, se più di un membro della famiglia vuole monitorare ciò che succede, è possibile attivare l’accesso multi-account e condividere le funzionalità di EBO.

Prima di concludere è importante notare che questa tecnologia, soprattutto quando si parla di esseri umani, dev’essere utilizzata con una certa attenzione al rispetto della privacy, preoccupandosi che la sicurezza sia sempre bilanciata con il rispetto per l’individualità e l’intimità di ogni membro della famiglia.

Le alternative

Oltra ad Enabot Ebo Air, vale sicuramente la pena segnalare anche una diversa soluzione, pensata in particolare particolare per chi possiede un cane: si chiama Furbo Dog Camera e la curiosità è che oltre alla classica telecamera con cui controllare che cosa fa il nostro amico a quattro zampe dentro casa, possiede anche una sorta di piccolo cannoncino, in grado di sparare croccantini all’occorrenza.

In questo caso, la webcam non è in grado di muoversi all’interno della casa, può semplicemente ruotare e allertare il proprietario quando il quadrupede abbaia. con un comando impartito da remoto, o con una programmazione regolare, possono essere serviti croccantini.

