I migliori film su Amazon Prime durante le feste di Natale

Durante le vacanze di Natale abbiamo finalmente il tempo di riposarci, di passare del tempo con le persone care e soprattutto di recuperare i migliori film dell’anno che sta per concludersi e che ancora non avevamo avuto tempo di vedere. Amazon Prime Video ha un’ottima lista di titoli da cui iniziare.

Sulla piattaforma di streaming sono numerosissimi i film usciti anni fa, ma ormai diventati dei veri e propri classici del loro genere: è sempre un piacere rivederli, da soli o in compagnia. Non mancano, però, anche le nuove proposte uscite nel 2021 e anche le produzioni originali o in esclusiva su Amazon. Vale la pena scorrere questa interessante lista, allora, per scegliere con quale film del momento trascorrere il pomeriggio o la serata, magari mangiando una ciotola di popcorn (o, dato il periodo, l’ennesima fetta di panettone!). Ecco alcuni dei titoli usciti recentemente su Prime Video.

Queenpins – Le regine dei coupon

La protagonista di questa insolita commedia è una casalinga di periferia annoiata e frustrata di nome Connie (interpretata da Kristen Bell) che, insieme all’ambiziosa amica JoJo (Kirby Howell-Baptiste), trasforma un hobby in un racket multimilionario di coupon contraffatti. Il film, ispirato a una storia vera, dura un’ora e 50 minuti.

Cenerentola

Tutti conosciamo la storia di Cenerentola, ma è bello rivederla in questo musical moderno che rivisita la favola classica in modo ardito. A vestire i panni della protagonista è Camila Cabello: la giovane donna ha grandi sogni e, con l’aiuto della sua Favolosa Madrina, fa di tutto perché si avverino. Nel film, che dura un’ora e 52 minuti, recitano anche Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan.

Trafficante di virus

Si ispira alla storia vera della scienziata Ilaria Capua questo film Amazon Exclusive (dura un’ora e 56 minuti). Irene è una ricercatrice presso un importante istituto zooprofilattico italiano, ha una bella famiglia e una grande passione per il suo lavoro, il cui scopo è affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo la salute umana. A causa di un’inchiesta giudiziaria, però, la sua vita è destinata a cambiare.

La guerra di domani

Viaggi nel tempo, guerre e alieni: ecco gli ingredienti di questo film di 2 ore e 18 minuti. Tutto inizia quando delle persone arrivano dal 2051 con un messaggio urgente: 30 anni nel futuro il genere umano sta perdendo una guerra contro una letale specie extraterrestre. L’unica speranza sono i soldati e i civili che vorranno viaggiare nel futuro e imbracciare le armi.

L’incontro (Encounter)

Chi è appassionato del genere, troverà una buona dose di minacce extraterrestri anche in questo film uscito nel 2021, che dura un’ora e 48 minuti. Il protagonista è un marine decorato che parte in missione per salvare i suoi due figli da una minaccia aliena. Il viaggio è molto pericoloso e costringerà anche i due bambini a compiere gesti coraggiosi.

Abbonati ad Amazon Prime Video per vedere decine di contenuti a Natale 2021