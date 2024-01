IPhone 15 Pro e smart TV al minimo storico: ecco le migliori offerte della settimana

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il nuovo anno è cominciato, le feste sono oramai terminate, ma le offerte su Amazon continuano a imperversare sul sito di e-commerce. Anche questa nuova settimana si apre con nuove offerte al minimo storico per tantissimi prodotti differenti, tra cui alcuni dei più amati e ricercati dagli utenti. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili su Amazon facendo un mix tra prodotti strettamente tech come smartphone, smartwatch e smart TV ed elettrodomestici per la casa, diventati oramai sempre più intelligenti negli ultimi anni. Una delle promo che ha catturato la nostra attenzione è quella relativa al Galaxy Z Flip5. Lo smartphone pieghevole di Samsung è disponibile con un’offerta cashback che permette di risparmiare quasi 600 euro sul prezzo di listino. Uno sconto mai visto prima e che difficilmente trovi su altri siti web. Ottima anche l’offerta disponibile per il TicWatch Pro 3 Ultra, un orologio super top di gamma che paghi meno della metà e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Se, invece, siete alla ricerca di una friggitrice ad aria, l’offerta sul modello Moulinex è quella che fa per voi: con lo sconto del 55% la paghi meno della metà.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovate nella lista qui in basso: approfittatene immediatamente e non fatevi sfuggire queste opportunità.

Migliori offerte Amazon 8 – 14 gennaio

Una selezione variegata per darti la possibilità di scegliere il dispositivo perfetto per le tue esigenze. Questa settimana Amazon ci offre tantissime promo differenti: per scoprire il prezzo e le caratteristiche dei prodotti basta cliccare su uno dei link qui in alto e verrai indirizzato direttamente alla pagina prodotto sul sito di e-commerce. Se volete qualche consiglio rapido, vi segnaliamo alcune offerte che ci hanno colpito particolarmente. Ad esempio l’iPhone 15 Pro disponibile al minimo storico su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro e con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta disponibile per lo smart TV Samsung Crystal da 50" che trovi con uno sconto del 37%. Lato elettrodomestici, non farti sfuggire la stufa elettrica smart di Goove disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: la paghi pochissimo e fai un super affare.

Come detto, per accedere direttamente alle offerte basta cliccare sul link qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche, trovi qui in basso una breve descrizione per ogni dispositivo. A te la scelta: buona lettura!

iPhone 15 Pro

Per la prima volta il prezzo dell’iPhone 15 Pro scende sotto la soglia psicologica dei 1100 euro. Grazie allo sconto di quasi 150 euro, oggi lo trovi a un prezzo di 1099 euro. Un prezzo sicuramente elevato, ma si tratta sempre di un dispositivo Apple, tra l’altro da poco uscito sul mercato. Quali sono le novità più interessanti dell’iPhone 15 Pro? Partiamo dai materiali: lo smartphone è completamente realizzato in titanio, il che lo rende più resistente e allo stesso tempo più leggero. Ottimo lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz. Confermata la Dynamic Island che prende il posto del notch e con la quale puoi interagire velocemente per accedere alle app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca, invece, trovi il nuovissimo chip A17 Pro che assicura prestazioni clamorose. Completamente rinnovato anche il comparto fotografico con un sensore principale da 48 megapixel e nuovi sensori per gli scatti ultra-grandangolare e il teleobiettivo. Infine, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

iPhone 15 Pro Max

Galaxy Z Flip5

Questa settimana torna una delle promo più interessanti del web: il cashback Samsung. L’offerta questa volta riguarda il Galaxy Z Flip5: acquistando lo smartphone pieghevole da uno dei rivenditori autorizzati si ottiene un rimborso da parte del produttore sud-coreano del valore di 250 euro. Tra i rivenditori c’è anche Amazon e sul sito di e-commerce trovi lo smartphone pieghevole in offerta con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo a 1049 euro per la versione da 512 GB. Sommando i due sconti, paghi il Galaxy Z Flip 5 799 euro, con uno sconto di quasi il 50% rispetto a quello di listino. Una promo eccezionale per uno degli smartphone pieghevoli più validi tra quelli usciti negli ultimi mesi. Il telefono Samsung è dotato di un doppio display: uno esterno da 3,9 pollici e quello interno da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Il motore di tutto è l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM. Il comparto fotografico con sensori Nightography assicura scatti e video di altissima qualità. Per capire come funziona la promo leggi attentamente il regolamento.

Galaxy Z Flip5

OnePlus Nord CE 3 Lite

Non solo smartphone premium con prezzi di listino elevatissimi. Questa settimana trovi in offerta anche il OnePlus Nord CE 3 Lite, smartphone medio di gamma con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, soprattutto questa settimana in cui lo trovi con uno sconto del 40% e lo paghi solamente199 euro. Un prezzo bassissimo per un telefono che vale molto più di quanto lo paghi. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica: processore Snapdragon 695 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz è un altro dei punti forti dello smartphone, che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Il comparto fotografico è impreziosito da un sensore principale da 108 megapixel di livello professionale. Per concludere una batteria da 5.000mAh che non lascia nulla al caso. A questo prezzo è uno dei migliori affari di questa settimana su Amazon.

OnePlus Nord CE 3 Lite

Powerbank POSUGEAR 10.000mAh

Non solo smartphone. Questa settimana su Amazon trovi anche tanti accessori utili nella vita quotidiana e a un prezzo accessibile a tutti. Un esempio è questo powerbank da 10.000mAh compatibile con qualsiasi smartphone e e che puoi utilizzare anche per lo smartwatch o le cuffie. Oggi è disponibile con un doppio sconto imperdibile: oltre allo sconto fisso del 35% puoi aggiungere un coupon sconto del valore del 40%. In questo modo lo paghi meno di 15 euro. Approfittane subito, nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000 e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Powerbank da 10.000mAh

TicWatch Pro 3 Ultra

Da questa settimana trovi nuovamente in offerta il TicWatch Pro 3 Ultra, smartwatch top di gamma con caratteristiche veramente uniche. Così come unica è la promo disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 58% che fa scendere il prezzo a soli 150 euro e lo paghi molto meno della metà. Questo orologio offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere: tecnologie innovative come il doppio display che permette di estendere la batteria nel momento del bisogno (ha un’autonomia fino a 45 giorni) e sensori di ultima generazione che ti permettono di tenere sotto controllo tantissimi parametri vitali differenti. Non approfittare di questa promozione sarebbe un grossissimo errore.

TicWatch Pro 3 Ultra

Garmin fenix 7

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. Il Garmin fenix 7 è un orologio rugged, cioè super resistente alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Uno smartwatch che trovi con uno sconto del 23% che ti fa risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di uno dei migliori orologi nella sua categoria: più di 30 app pre-caricate che supportano tantissimi sport differenti, chip GPS super preciso e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute (stamina, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue). La batteria dura più di due settimane, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto al ristorante o la spesa al supermercato avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS.

Garmin fenix 7

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Nella nostra guida settimanale non può mancare uno smart TV. Per l’occasione abbiamo scelto questo Samsung Crystal da 50 pollici. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale: lo sconto del 37% ti fa risparmiare più di 200 euro e fa scendere il prezzo a 379 euro. Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K, tecnologia PurColor che offre colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, e processore Crystal 4K che migliora qualsiasi contenuto grazie all’upscaling. Il sistema operativo Tizen supporta qualsiasi applicazioni di streaming e con lo Smart Hub puoi scoprire ogni giorno nuovi contenuti in base alle tue preferenze.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

HP Victus 16

Non tutti i computer portatili sono uguali. Alcuni sono dedicati al mondo della produttività e sono pensati appositamente per il lavoro, altri, invece, sono pensati per coloro che hanno la passione per il gaming. Come ad esempio questo HP Victus 16, un notebook da poco uscito sul mercato e che questa settimana è disponibile su Amazon con un super sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 949,99 euro. Il risparmio netto supera i 500 euro e fai un super affare. Schermo da 16 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Intel Core i5, 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda video Nvidia RTX 4050 da 6GB. A questo prezzo è un affare imperdibile.

HP Victus 16

Redmi Buds 4 Lite

Un altro accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino sono le cuffie Bluetooth. Diventate oramai un prodotto mainstream, sul mercato trovi tantissimi modelli differenti e con prezzi che partono da poche decine di euro fino a superare i 200-300 euro. Noi abbiamo scelto l’offerta disponibile per le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, un modello super economico che trovi in offerta a un prezzo di 19,90 euro con uno sconto del 31%. Compatibili con qualsiasi smartphone e computer, assicurano un’ottima qualità audio grazie alla cancellazione del rumore con intelligenza artificiale. L’autonomia supera le 20 ore e sono resistenti all’acqua.

Redmi Buds 4 Lite

EA SPORTS FC 24

Il gioco più venduto in Italia nell’ultimo trimestre del 2023 e in cima alle classifiche anche in questo inizio di 2024. Stiamo parlando di EA SPORTS FC 24, il titolo di simulazione calcistica che ha sostituito Fifa e ne ha raccolto l’eredità. Questa è la settimana giusta per fare un super affare: su Amazon è disponibile la versione per PS4 e PC con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 40 euro. Non è un caso che al momento è il titolo più venduto su Amazon.

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24

Soundbar LG SQC2

Uno dei prodotti più venduti nell’ultimo weekend non è uno smartphone, non è uno smartwatch, ma questa soundbar LG SQC2 che trovi su Amazon con uno sconto top del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico di 119 euro. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco, ma allo stesso è alla ricerca di un dispositivo affidabile e di qualità. La soundbar LG è compatibile con qualsiasi smart TV ed è dotata anche di un subwoofer wireless. L’audio esprime una potenza fino a 300 W. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon.

Soundbar LG SQC2

Stufa elettrica Goove

Il freddo è arrivato e con lui anche la neve. Come difendersi da questi giorni di freddo intenso? Con una stufa di ultima generazione che ti permette di scaldare rapidamente qualsiasi stanza. Se sei alla ricerca dell’affare del giorno, ti suggeriamo di acquistare questa stufa elettrica Govee disponibile su Amazon con un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello fisso del 31% trovi un coupon sconto che fa scendere il prezzo di un altro 50%. In questo modo la paghi meno di 50 euro e fai un super affare. La puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Stufa elettrica Goove

Friggitrice ad aria Moulinex EasyFry

Può mancare nella nostra guida all’acquisto l’elettrodomestico più cercato e acquistato di questi ultimi mesi? Certo che no. Se non lo avete capito, stiamo parlando della friggitrice ad aria. Tra i tanti modelli disponibili su Amazon, abbiamo scelto la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe che trovi con uno sconto eccezionale del 55% che fa scendere il prezzo a 89 euro. La puoi utilizzare per cucinare tantissimi piatti differenti scegliendo tra le 8 modalità di cottura. Design compatto e grazie alla tecnologia Air Pulse consuma pochissimo olio e i cibi sono più sani e gustosi.

Friggitrice ad aria Moulinex EasyFry

tado Kit Base

Per rendere la propria abitazione smart bisogna dotarsi di tanti dispositivi intelligenti diversi, a partire dal termostato smart. Questa settimana su Amazon è in promo speciale il kit base tado composto da un termostato smart, da un sensore di temperatura e da un supporto per il cronotermostato. Grazie allo sconto del 52% lo paghi meno della metà e fai un super affare. Compatibile sia con Google Assistente sia con Alexa e Siri. Un’esclusiva Amazon e un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

tado kit base termostato smart

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Un buon caffè a colazione, pranzo e cena è una delle abitudini che accomuna italiani e italiane di tutte le regioni. E per bere un buon caffè come quello del bar bisogna avere una macchina per il caffè espresso di livello professionale. Come questa De’Longhi Perfetto Magnifica S che trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 200 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Puoi utilizzare sia caffè in grani o in polvere e puoi preparare tantissime bevande differenti, compreso il cappuccino.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Samsung Lavasciuga Crystal Clean con Ecobubble

Nella classifica degli elettrodomestici più utili in inverno, la lavasciuga occupa sicuramente le prime posizioni. Se si vive in un appartamento e si ha poco spazio a disposizione, è fondamentale avere la lavasciuga. Come ad esempio la Samsung Crystal Clean, un modello top di gamma che trovi in offerta con uno sconto del 33% a un prezzo di 599 euro. Risparmi ben 300 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un modello con tecnologie innovative e con un cestello che supporta un massimo di 9 chilogrammi in fase di lavaggio e un massimo di 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Facile da utilizzare e fa installare.

Samsung Lavasciuga Crystal Clean con Ecobubble