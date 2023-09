Sconti incredibili: le migliori offerte della settimana su Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Per milioni di studenti italiani questa è la settimana del ritorno a scuola. E per arrivare preparati bisogna dotarsi di tutto l’occorrente, anche in campo tecnologico. Oramai la tecnologia ha preso piede anche a scuola e avere un computer o un tablet con sé si rivela molto utile. Amazon viene in nostro soccorso con un’iniziativa che si conclude in questi giorni e pensata proprio per gli studenti e i genitori. Migliaia di prodotti in offerta grazie alla promo "Back to School": non solo prodotti tech, ma anche zaini, vestiti, quaderni e tutto l’occorrente per la scuola. In questa guida alle migliori offerte della settimana, non trovate solamente prodotti per la scuola, ma come sempre abbiamo selezionato anche prodotti utili per la vita di tutti i giorni, per la vostra casa (elettrodomestici, dispositivi per la smart home) e naturalmente anche smartphone, smartwatch e smart TV.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori promo presenti su Amazon: le trovate raccolte tutte nella lista qui in basso. Basta cliccare su uno dei link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Migliori offerte Amazon della settimana 11-17 settembre

Nella lista qui in alto trovate raccolte alcune delle migliori promo Amazon sui prodotti tech e sugli elettrodomestici. Anche questa settimana c’è l’imbarazzo della scelta: si va dal minimo storico per l’iPhone 14 Pro Max, passando per la promo eccezionale per il Galaxy S21 FE, uno smartphone top che troviamo a metà prezzo (evento più unico che raro), fino ai prodotti per la smart home, come la telecamera Blurams a metà prezzo, oppure il climatizzatore portatile Beko con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo. Insomma, offerte per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Noi vi consigliamo di approfittarne subito, perché in alcuni casi le scorte stanno per terminare. E approfittate anche della possibilità di dilazionare il pagamento a rate con i servizi presenti nella pagina prodotto. Quindi, se volete scoprire il prezzo e la disponibilità dei prodotti, cliccate direttamente sul link, altrimenti approfondite le caratteristiche leggendo la breve descrizione che trovate qui in basso.

Ring Intercom

Una delle migliori promo di questa settimana arriva direttamente da Amazon. O sarebbe meglio dire da una delle aziende collegate ad Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo il Ring Intercom, un dispositivo che rende smart il proprio citofono, anche i modelli più datati, in offerta con uno sconto eccezionale che sfiora il 70%. Il merito è del coupon sconto "RING80" da applicare nella pagina prodotto che fa calare il prezzo di ben 80€ al minimo storico. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. L’installazione è molto semplice e grazie al Ring Intercom puoi sapere in tempo reale chi ti sta suonando a casa anche se ti trovi a centinaia di chilometri di distanza. A meno di 50€ è un vero affare.

Ring Intercom

iPhone 14 Pro Max

Con l’arrivo oramai imminente dell’iPhone 15, comincia a calare il prezzo del modello dello scorso anno. Su Amazon questa settimana è disponibile l’iPhone 14 Pro Max, il modello più grande e più potente tra tutti gli iPhone presenti sul mercato, al minimo storico e con uno sconto di ben 320€. Si tratta di una promo da cogliere al volo per uno dei prodotti più desiderati degli ultimi anni: display Super Retina XDR da 6,7" con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120Hz, Dynamic Island per interagire in modo completamente innovativo con le app e fotocamera principale da 48MP per immagini e video super definiti. Cosa chiedere di più? E c’è anche la possibilità di rateizzare il pagamento.

iPhone 14 Pro Max

Galaxy S21 FE

Uno smartphone top a metà prezzo. Una promo che non si vede spesso su Amazon e che riguarda il Galaxy S21 FE, smartphone dalle ottime caratteristiche di casa Samsung. Su Amazon è disponibile addirittura con uno sconto del 45% e risparmi più di 300€ sul prezzo di listino. Lo smartphone ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questa fascia: schermo super fluido e con una luminosità elevata, processore Snapdragon 888, e tripla fotocamera posteriore. E non manca una batteria che ti accompagna fino a fine giornata.

Galaxy S21 FE

Power bank da 10.000mAh

Un accessorio che non può mancare mai nel tuo zaino è il powerbank. E su Amazon trovi l’offerta giusta per te. Questa settimana è disponibile il power bank ultra sottile da 10.000mAh con due porte per la ricarica in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 20€. Puoi ricaricare il tuo dispositivo almeno per un paio di volte e anche abbastanza velocemente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone.

Power bank da 10.000mAh

Galaxy Watch4

Torna in offerta uno dei migliori orologi per rapporto qualità-prezzo disponibili su Amazon. Stiamo parlando del Galaxy Watch4, orologio smart di Samsung in offerta con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Le funzionalità sono quelle di un top di gamma: sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Lo smartwatch è anche in grado di eseguire un’analisi dell’impedenza bioelettrica, cioé della composizione del proprio corpo con la percentuale di massa magra, grassa e di acqua. E trovi anche più di 90 modalità di allenamento.

Galaxy Watch4

Smart TV Samsung Crystal 50"

In questa lista non può mancare uno smart TV. E questa settimana su Amazon troviamo in offerta un modello Samsung lanciato in questo 2023 e con ottime caratteristiche tecniche. Stiamo parlando del Samsung Crystal UE50CU8570 con schermo da 50" con risoluzione 4K e tecnologia Dynamic Crystal. Televisore perfetto da mettere nel salotto di casa e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN fino ad arrivare alle varie RaiPlay e Disney+. Grazie allo sconto del 38% risparmi ben 300€ e approfitti del minimo storico.

Smart TV Samsung Crystal

Sky box

Una promo per tutti gli appassionati di calcio e di sport. Questa settimana su Amazon è disponibile lo Sky box con all’interno il decoder Sky Q e 3 mesi di abbonamento a Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport a meno di 30€ grazie allo sconto del 31%. Acquistandolo oggi potrai vedere tutte le partite dei gironi di Champions League, il meglio del tennis internazionale, la Formula 1, la MotoGP e anche l’inizio della NBA. Una volta terminati i mesi di abbonamento puoi decidere se recedere l’abbonamento oppure se pagare a prezzo pieno o utilizzare qualche altra offerta Sky. Un’occasione unica.

Sky box

Samsung Galaxy Book3 Pro

Un computer top di gamma con un’offerta da top di gamma. Se siete alla ricerca di un computer dalle performance elevatissime e che puoi utilizzare per svolgere qualsiasi tipologia di lavoro, il Galaxy Book3 Pro fa al caso vostro, soprattutto questa settimana in cui è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 41% e risparmi più di 700€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. A bordo trovi il processore Intel i5 di tredicesima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Lo schermo da 14" con risoluzione 3K è uno dei pezzi forti del PC.

Galaxy Book3 Pro

Xiaomi Buds3

Una promo da cogliere al volo: questa settimana su Amazon sono in offerta le cuffie wireless Xiaomi Buds 3 con uno sconto del 67% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 90€ sul prezzo di listino. Cancellazione del rumore, qualità audio elevatissima e un’autonomia che supera le 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche resistenti alla polvere e all’acqua e le puoi utilizzare quando vai a fare allenamento. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Xiaomi Buds 3

Spazzolino Oral-B iO6 con Echo Pop

Un’offerta particolarissima e disponibile solamente su Amazon. E che per il lancio è disponibile con uno sconto di ben il 56%. Stiamo parlando del bundle che vede in coppia lo spazzolino Oral-B iO6 e lo smart speaker Echo Pop. Lo spazzolino Oral-B è uno dei migliori sul mercato: assicura una pulizia accurata dei propri denti e previene il sanguinamento gengivale. Echo Pop, invece, è il nuovo smart spekaer con Alexa integrata: puoi controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa con la propria voce e scoprire anche il meteo della settimana con un semplice comando vocale.

Spazzolino Oral-B iO6 + Echo Pop

Termoventilatore Midea

Oramai siamo a metà settembre ed è tempo di premunirsi per l’autunno e per l’inverno. In che modo? Acquistando un elettrodomestico che vi tenga caldo durante le fredde giornate che ci aspetteranno nei prossimi mesi. Su Amazon troviamo in offerta a meno di 15€ questo termoventilatore Midea che riscalda la stanza in pochissimi minuti. Ma non finisce qui. È utile anche l’estate grazie alla funzione ventilatore. Insomma, un dispositivo da acquistare immediatamente, soprattutto oggi che è disponibile con uno sconto del 44%.

Termoventilatore Midea

Climatizzatore portatile Beko

Tra le migliori offerte di questa settimana, troviamo il condizionatore portatile Beko da 7000BTU disponibile con uno sconto del 47% e praticamente lo paghi la metà. Il caldo continuerà a farsi sentire ancora per alcuni giorni e per superare queste giornate afose bisogna avere con sé i giusti strumenti. Il climatizzatore ha dimensioni piuttosto compatte, una funzione timer 24H e anche la funzione deumidificatore. Il filtro lo puoi rimuovere facilmente e lavare con una semplice passata di acqua.

Climatizzatore portatile Beko

Telecamera Blurams

Rendere più sicura la propria abitazione è un obiettivo di tutti, ma spesso realizzarlo spendendo poco è tutt’altro che semplice. Oggi, però, su Amazon troviamo lo strumento che fa al caso nostro. La telecamera di sicurezza per gli interni Blurams è in offerta con uno sconto eccezionale del 49% e costa meno di 30€. Puoi monitorare in tempo reale quello che accade nella tua abitazione e anche con una risoluzione molto elevata fino a 2K. Non manca la visione notturna a colori e un allarme contro i malintenzionati. La puoi controllare da remoto tramite l’app.

Telecamera Blurams

Robot aspirapolvere Lefant

Per chi vuole spendere poco per acquistare un robot aspirapolvere, questa è l’offerta giusta. Il robot Lefant con una potenza di 2200Pa è in offerta al minimo storico con uno sconto del 57% e costa meno di 100€. Dimensioni mini, lo puoi controllare da remoto tramite l’app o con i comandi vocali di Alexa e ha ben 6 modalità di pulizia. Raccoglie anche i peli degli animali. Autonomia di 120 minuti con una sola carica.

Robot aspirapolvere Lefant

Gaggia Viva Style

Chiudiamo con un elettrodomestico che non può mancare nella cucina degli italiani e delle italiane. Stiamo parlando della macchina per il caffè. Questa settimana Amazon ci vizia con una promo spettacolare: la macchina Gaggia Viva Style in offerta con uno sconto del 46% e la paghi praticamente la metà. La puoi utilizzare sia con il caffè macinato sia con le cialde, per un caffè come quello del bar. Puoi preparare anche il cappuccino, il tè o le tisane.

Gaggia Viva Style