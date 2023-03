Sconti imperdibili: le migliori offerte della settimana su Amazon

La primavera non è iniziata solo sul calendario, ma anche su Amazon. E ce ne accorgiamo dalle ottime offerte che troviamo questa settimana sul sito di e-commerce. Tantissimi prodotti al minimo storico con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Con la possibilità anche di pagarli a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. Offerte che spaziano su tutti i fronti: troviamo ad esempio l’ottimo smartphone OnePlus Nord con uno sconto top del 40% che fa risparmiare più di 200€, oppure lo smart TV LG da 43" con risoluzione 4K a un prezzo alla portata di tutti grazie a un super sconto. Oppure la friggitrice ad aria Ardes sempre con uno sconto del 40% e la si paga poco più di 70€. A tutto questo bisogna aggiungere le promo speciali che Amazon ha lanciato su alcuni dei suoi servizi.

Per tutti i nuovi clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited i primi tre mesi sono gratuiti. Hai accesso a un numero di brani praticamente infinito, a tutti i migliori podcast senza pubblicità, qualità audio elevatissima e skip infiniti. E hai anche la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti offline. Tutto gratis per tre mesi e puoi recedere in qualsiasi momento. Per abbonarti basta cliccare qua.

Le migliori offerte della settimana

Servizi Amazon in super promo ed elettrodomestici per la casa: in alto trovate tutte le migliori promo della settimana disponibili sul sito di e-commerce. Li abbiamo raccolti in una lista: basta cliccare per accedere alla pagina prodotto. Se, invece, volete approfondire le caratteristiche dei prodotti basta scorrere poco più in basso e troverete una breve descrizione.

La miglior offerta per uno smartphone di questa settimana la troviamo sul OnePlus NORD. Si tratta di un dispositivo molto interessante e con una scheda tecnica versatile ed equilibrata. E lo si capisce immediatamente: schermo fluido, processore Snapdragon performante, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere con sensore principale da 48MP. Ottimo il comparto anteriore con una doppia fotocamera. Oggi è disponibile con uno sconto top del 40% e si risparmiano 200€.

Se siete alla ricerca di un top di gamma a un super prezzo, oggi troviamo il OnePlus 10T al minimo storico con uno sconto di ben il 24% e si risparmiano poco più di 170€ sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Processore ultra-prestazionale, schermo di grandi dimensioni con refresh rate fino a 120Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida da 150W impieghi pochissimo ad avere il 100% di autonomia.

Una vera offerta Pro per uno smartwatch Pro in tutto. Questa settimana troviamo in promo il Galaxy Watch5 Pro con uno sconto top del 33% al prezzo più basso di sempre. Si tratta di una delle migliori alternative disponibili sul mercato per l’Apple Watch Ultra. Smartwatch super resistente, con più di 90 modalità di allenamento e un set di strumenti completo per il monitoraggio della salute. Un orologio versatile e con caratteristiche uniche. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Il Fitbit Versa 3 è un’altra delle grandi offerte di questa settimana. Grazie allo sconto del 39% si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino e diventa un vero best buy. Dimensioni compatte, più di 20 modalità di allenamento e il monitoraggio completo della salute, compreso quello del sonno. Collegandolo allo smartphone è possibile anche ricevere messaggi e notifiche direttamente sul polso.

Gli smart TV sono sempre tra i prodotti più ricercati e desiderati su Amazon. E questa settimana troviamo in offerta ben due modelli. Qui ci concentriamo su questo televisore LG da 43" disponibile in super promo grazie al doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico con uno sconto di ben il 36%. La qualità delle immagini è veramente elevata e sono disponibili diverse modalità di visione che si adattano ai singoli contenuti. Il sistema operativo webOS 22 è una garanzia quando si tratta di compatibilità con le varie app di streaming,

L’altra grande offerta riguarda lo smart TV sempre da 43 pollici Samsung TV QLED QE43Q60. Questa settimana lo troviamo con uno sconto del 38% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. Le immagini sono in 4K e grazie all’ottimo processore anche i contenuti che nativamente non nascono in altissima definizione vengono migliorati grazie all’upscaling. Per l’entertainment troviamo il Samsung Smart Hub dove trovare tutte le app di cui abbiamo bisogno.

Se siete alla ricerca di un ottimo tablet a un prezzo accessibile, difficilmente troverete qualcosa di meglio del Samsung Galaxy A7 Lite. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 35% e lo si paga poco più di 100€. Si tratta del classico tablet da divano, con schermo da 8,7" e pensato appositamente per film e serie TV.

Il robot aspirapolvere è oramai uno degli elettrodomestici smart più presenti nelle case delle famiglie italiane. E i motivi sono tanti: è facile da utilizzare, semplifica le pulizie domestiche e in molti casi permette anche di lavare il pavimento. Come accade con questo Ecovacs Deebot N8+: oggi è disponibile con uno sconto del 37% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Sensori avanzati che permettono di monitorare l’abitazione ed è inclusa anche la stazione di svuotamento.

Mai come in questo periodo avere un’ottima asciugatrice in casa può rivelarsi molto utile. E su Amazon troviamo diversi modelli in offerta: uno dei migliori riguarda questa Samsung Asciugatrice Ai Control con Optimal Dry sensor DV90T5240AE/S3, modello top di gamma con tencologie avanzatissime e che permette di asciugare in modo veloce e consumando pochissima energia. Con lo sconto del 36% si risparmiano più di 400€. Una promo da non farsi scappare.

Una videocamera di sicurezza è sempre molto utile da avere in casa. Soprattutto se è in offerta, assicura prestazioni ottime e costa pochissimo. Come ad esempio la Tp-Link Tapo C200 che troviamo oggi in promo su Amazon. Grazie al doppio sconto il prezzo crolla al minimo storico e costa meno di 25€. Qualità delle immagini elevatissima, audio bidirezionale, visione notturna e il sensore di movimento di avvisa se nota qualcosa di anomalo. C’è anche la sirena acustica e un segnale luminoso per cercare di far scappare i malintezionati.

La scopa elettrica con tecnologia ciclonica è uno degli elettrodomestici più ricercati nell’ultimo periodo. Grazie alla grande potenza di aspirazione e alla facilità di utilizzo, arriva in qualsiasi angolo e permette di pulire molto facilmente l’abitazione. Tra le migliori scope elettriche in offerta su Amazon troviamo questa Hoover H-Free 200 con uno sconto del 40% e possiamo anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Un vero affare per una scopa ultra-tech.

Se vuoi il caffè come quello del bar, oggi troviamo in promo la macchina professionale De’Longhi Perfetto Magnifica S. Grazie allo sconto del 33% risparmi 200€ e la puoi pagare anche a rate a tasso zero. Una super promo da non lasciarsi sfuggire: puoi usare sia il caffè in grani sia in polvere, e grazie al sistema LatteCrema System puoi fare un cappuccino in poco tempo e super cremoso.

In un articolo sulle migliori offerte della settimana non può mancare una friggitrice ad aria. E oggi troviamo anche un modello super tecnologico. Ci riferiamo a questa friggitrice Ardes molto grande disponibile con uno sconto del 40% a cui aggiungere anche un coupon in fase di check-out. Cottura rapida di tantissimi cibi differenti utilizzando pochissimo olio. Facile da utilizzare grazie all’ampio display touch LCD.

Friggitrice ad aria ARDES