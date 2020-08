Oggi sempre più persone lavorano con il laptop fuori casa, tuttavia l’autonomia delle batterie è solo di qualche ora, dopodiché è necessario ricaricare per non far spegnere il computer. Eppure trovare una presa elettrica può essere una vera e propria impresa, allo stesso tempo basta acquistare un caricabatterie aggiuntivo per evitare qualsiasi inconveniente, ricaricando non solo il notebook ma anche il telefono, lo smartwatch e il tablet. In questa guida abbiamo scelto i migliori power bank per PC portatili, con una raccolta dei modelli più interessanti per il rapporto qualità-prezzo.

Quale power bank per PC portatili comprare

Acquistare un caricabatterie portatile per smartphone è abbastanza semplice, al contrario per un notebook è indispensabile controllare alcuni requisiti. Innanzitutto il power bank deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche del PC, quindi bisogna verificare i dati sulla tensione e la corrente elettrica indicati sul caricatore originale, visibili alla dicitura output. Basta moltiplicare questi dati per ottenere anche la potenza espressa in Watt, per scegliere in modo preciso il dispositivo giusto per la ricarica in mobilità.

Ad ogni modo la potenza del power bank deve essere pari o superiore a quella del PC portatile, altrimenti non sarà in grado di ripristinarne l’autonomia. Inoltre è fondamentale dare un’occhiata alla connettività, poiché se il computer ha una porta USB Type-C sarà compatibile senza problemi, altrimenti bisogna vedere come integrare i due dispositivi, eventualmente usando un adattatore adeguato. Infine è essenziale che la potenza sia elevata, in quanto i laptop consumano molto di più rispetto a uno smartphone, optando per modelli con una capacità di almeno 20 mila mAh o superiore.

I migliori power bank per PC portatili

Diventati ormai indispensabili, non solo per caricare il laptop ma anche smartphone, smartwatch e tablet, ecco i migliori power bank per PC portatili da comprare disponibili sul mercato.

FlyLinkTech

Il FlyLinkTech è un caricabatterie portatile economico per MacBook, compatibile anche con smartphone Android e iOS, tablet e iPad, con una capacità di 26.800 mAh. Il dispositivo ha una porta USB Type-C (5V/3A fino a 18W) e due porte USB (5V/2,4A 18W) con sistema Quick Charge per la ricarica rapida e riconoscimento automatico del device da ricaricare, per ottimizzare il tempo ed evitare sovraccarichi (scopri il prezzo su Amazon). Con questo device è possibile caricare insieme il PC portatile, il tablet e il telefono, per il massimo della versatilità quando non è disponibile una presa elettrica.

Anker PowerCode Speed

L’Anker PowerCode Speed è un power bank per PC portatili con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un dispositivo per ricaricare notebook Windows, MacBook, tablet, smartphone Android e iOS. La potenza è di 20.100 mAh, con struttura ultracompatta e sistema Ultra Delivery per utilizzare un solo connettore con tutti gli apparecchi. Questo caricabatterie portatile, acquistabile su Amazon, ha due porte USB Type-C e una normale, adattandosi a qualsiasi device elettronico con una potenza fino a 22,5W.

Krisdonia

Un ottimo power bank per PC portatili è il Krisdonia, dotato di una potenza di 25 mila mAh e compatibile con Windows e MacBook, ma anche con smartphone e tablet Android e iOS. Questo dispositivo ha una porta USB Type-C, un ingresso DC e due porte USB con sistema Quick Charge, con la possibilità di regolare la tensione nominale da 5 a 20 V. Si tratta di un caricabatterie portatile compatto e abbastanza leggero, con display digitale a LED che indica lo stato di carica per l’autonomia residua, con tecnologia Pass Through che permette di ricaricare sia il power bank che altri device allo stesso tempo. Acquistalo su Amazon.

BatPower PDE 2

Tra i migliori power bank per PC portatile troviamo il BatPower PDE 2, un prodotto di fascia alta con una potenza di 26.800 mAh acquistabile su Amazon. Il caricabatterie è compatibile con laptop Microsoft, notebook Apple, Lenovo, HP, Dell, Asus, Acer e LG, con una porta USB Type-C fino a 20V e 60W e una porta USB standard fino a 12V e 24W, quest’ultima per la ricarica di smartphone e tablet. Si tratta di un modello robusto ed efficiente, con sistema di protezione contro i cortocircuiti, design compatto e ricarica del PC completa con i principali computer in commercio.

Litionite Dragon Mini

Un vero top di gamma è il power bank Litionite Dragon Mini, un caricabatterie portatile per notebook, smartphone e tablet con potenza di 130W e capacità di 27 mila mAh. È dotato di un display digitale, 2 porte USB con sistema Quick Charge e una porta USB Type-C, con struttura super resistente in alluminio e possibilità di ricaricare allo stesso tempo sia il power bank che i device. Dopo appena 1 minuto di inutilizzo si spegne da solo, per ottimizzare i consumi energetici e prolungare l’autonomia, con supporto per la ricarica veloce. Compralo qui su Amazon.