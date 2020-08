Uno scanner 3D è un dispositivo in grado di scansionare un oggetto reale in 3 dimensioni, per poi salvare l’immagine all’interno di un software nel PC, affinché sia possibile elaborare il soggetto oppure inviarlo alla stampa in 3D. Si tratta di tecnologie complesse, che ancora oggi sono limitate all’ambito professionale e industriale, infatti queste macchine sono caratterizzate da un prezzo considerevole e un utilizzo abbastanza difficile per una persona non esperta. Vediamo quali sono i migliori scanner 3D professionali, con una selezione dei prodotti più interessanti per tutte le fasce di prezzo.

Quale scanner 3D comprare

Gli scanner 3D sono dispositivi costosi e sofisticati, con i quali è possibile scansionare oggetti o persone per ottenerne un’immagine digitale in 3 dimensioni, quindi estremamente realistica. Questi dispositivi possono presentare software più o meno evoluti, con funzionalità particolari per alcune applicazioni, come la computer grafica e gli utilizzi in ambiti professionali specifici, ad esempio il settore industriale. Ovviamente è importante scegliere una macchina precisa, in grado di assicurare un alto livello di efficienza.

In particolare è necessario controllare le dimensioni dell’area di scansione, per capire se il modello è adatto alle proprie necessità, la qualità di risoluzione e la definizione della camera. Alcuni device supportano anche la digitalizzazione a distanza ravvicinata, mentre altri richiedono una misura più ampia per ottenere una risoluzione ottimale, tuttavia l’elemento principale rimane comunque il programma di elaborazione delle immagini. Infine è fondamentale valutare i consumi energetici, la compatibilità e la connettività dello scanner 3D.

I migliori scanner 3D

Gli scanner 3D sono macchine molto complesse e innovative, per questo motivo il loro prezzo di acquisto è piuttosto elevato. Ecco i migliori modelli sul mercato per utilizzi professionali e applicazioni particolari.

Zitainn DIY 3D Open

Tra gli scanner 3D più economici c’è lo Zitainn DIY 3D Open, un dispositivo piccolo, compatto e leggero da usare per scansioni di oggetti di precisione che non richiedono una grande area di lavoro. L’assemblaggio viene affidato alle proprie capacità, quindi bisogna essere esperti di queste tecnologie, con un sistema di alimentazione multifunzione che permette di ottenere diverse applicazioni e soluzioni diverse. Questo scanner 3D, disponibile su Amazon, pesa appena 3 Kg e misura 40×24 cm, con la possibilità di scansionare vari tipi di oggetti fino a 203×203 mm.

BQ Cyclop

Un prodotto di fascia media in questo settore è il kit BQ Cyclop (scopri il prezzo su Amazon), uno scanner 3D con due laser lineari di classe 1 e una fotocamera Logitech C270 HD ad alta risoluzione. Questa macchina è compatta e leggera, adatta per lavorare con piccoli oggetti da scansionare ed elaborare al PC, perfetta per utilizzi di computer grafica e design industriale. L’alimentazione è standard a 12 V e 1,5 A con un pratico cavo microUSB, con scheda di controllo ZUM BT-328 e sistema di potenza ZUM SCAM munito di driver integrato. Il piano ha dimensioni di 200×8 mm, con azionamento tramite un motore passo-passo Nema e software Horus fornito insieme al device.

Occipital Handhled Structure Sensor 3D

Uno dei migliori scanner 3D professionali è il dispositivo Occipital Handhled Structure Sensor 3D, un sensore compatibile con il tablet iPad Air 2, con versioni da abbinare ad altri modelli delle tavolette Apple. Questo device permette di lavorare con il tablet dell’azienda di Cupertino, per eseguire scansioni in 3 dimensioni e ripotare l’immagine in formato digitale, con un sistema ideale per il gaming e la simulazione in realtà virtuale e aumentata. Non è semplice da usare, tuttavia si tratta di un prodotto davvero eccellente di ottima qualità. Acquistalo su Amazon.

Matter and Form V2

Tra i migliori scanner 3D disponibili su Amazon c’è il Matter and Form V2, un dispositivo progettato appositamente per migliorare le proprie capacità e fare il salto per l’ambito professionale. Questa macchina è abbinata a un software MF Studio con sistema di scansione rapida compatibile con Windows e macOS, per realizzare una digitalizzazione degli oggetti in appena 65 secondi, ottenendo una geometria davvero precisa del soggetto scansionato. Il design è raffinato ed elegante, con possibilità di esportare i file di lavoro nella stampante 3D per l’impressione, con precisione fino a 0,1 mm tramite laser rossi.

Shining 3D

Uno scanner top di gamma di assoluta qualità e precisione è lo Shining 3D, dotato di tecnologia a colori con risoluzione ottimale di 0,5 mm. Viene impiegato per le scansioni di oggetti di varie dimensioni, con sistema regolabile da 30×30 mm fino a 1200×1200 mm (scopri il prezzo su Amazon). Questo device all’avanguardia è compatibile con Windows, richiede una scheda NVIDIA GTX660 e un processore almeno dual core i5 o superiore, con 16GB di RAM e USB 3.0. Tante le funzionalità integrate, come la calibrazione automatica, l’orientamento a rette e la possibilità si usare la tecnologia cloud.