L’informatica e il cyber crimine sono argomenti che, con il tempo, stanno appassionando sempre più persone. Se prima erano temi di nicchia, che interessavano un ristretto gruppo di utenti, oggi riguardano tutti: pensiamo alla diffusione dei virus, dei data breach o anche alle frodi online legate alle app più conosciute.

Esistono tante serie che ci permettono, non solo di approfondire questi fenomeni, ma anche di capire come è nato il fenomeno degli hacker o seguire l’invenzione di alcune delle principali piattaforme, sistemi, social e altri strumenti simili degli ultimi anni. D’altronde, questo genere non è affatto nuovo nel mondo del cinema e delle serie tv. Per esempio, esistono numerosi film di fantascienza e distopici dove l’informatica ha un ruolo cruciale, da Matrix a Inception. Chi ama questo genere può trovare nelle piattaforme di streaming tanti contenuti avvincenti e mozzafiato. Ecco tre titoli da vedere assolutamente.

Mr. Robot su Amazon Prime Video

Iniziamo con una delle serie tv più famose degli ultimi dieci anni. Mr. Robot racconta la storia di Elliot Alderson (Rami Malek), un ingegnere di sicurezza informatica, ma anche abilissimo hacker in grado di entrare in qualsiasi sistema.

Viene reclutato per una missione informatica da un gruppo di attivisti e da quel momento, la vita di Elliot cambia radicalmente. Chi ha amato la serie, non può non guardare tutte le stagioni di Black Mirror.

Mr. Robot è disponibile su Amazon Prime Video.

La serie tv Chuck su Infinity

Chuck racconta le vicende di un ragazzo che lavora in una catena di negozi di elettronica. Un giorno Chuck riceve una e-mail da un agente della CIA, un amico di vecchia data. Leggendola la sua mente si trasforma: vengono trasferite al suo cervello tutte le informazioni segrete dell’Intersect, il database della CIA. Inizierà quindi a vivere una doppia vita di commesso e agente segreto specializzato in informatica e cyber crimine.

Chuck è disponibile sulla piattaforma Infinity.

Lupin su Netflix

Anche se questa serie tv non parla apertamente di crimini informatici, in realtà puntata dopo puntata, il protagonista Assane Diop (Omar Sy) riesce a portare a termine le sue missioni proprio grazie alle sue abilità informatiche.

Riuscirà a prendere possesso delle telecamere del Louvre oppure trasmetterà la sua voce attraverso lo smart speaker della casa di Gabriel Dumont. Insomma, la serie tv mostra – in modo anche abbastanza inquietante – come, grazie alle conoscenze delle nuove tecnologie, sia possibile controllare le persone, invaderne la privacy e nei casi più gravi compiere crimini.

Lupin è tra le novità di Netflix e ha avuto un enorme successo dopo l’uscita.