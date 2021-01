Serie TV di spionaggio: ecco le migliori

Intrighi internazionali, accordi segreti, agenti o detective senza macchia e senza paura, ma anche spie in incognito: il genere dello spy story, tanto caro al mondo del cinema, si sta diffondendo con un discreto successo anche nelle piattaforme in streaming.

Lo spionaggio è senza dubbio un genere di nicchia, che raccoglie quindi titoli meno popolari, ma amatissimi da un preciso gruppo di spettatori. Chi ama tali prodotti, potrà quindi trovare diversi titoli su Netflix, Prime Video, NOW TV e simili. Gli ingredienti sono più o meno gli stessi. Innanzitutto, molto dipende anche dalla costruzione dei personaggi. Spesso, infatti, nella trama troviamo un protagonista principale, appartenente al mondo dello spionaggio internazionale: dalla CIA al KGB quindi inquadrato in un certo tipo di ambiente. Per finire, tutto può essere condito da riferimenti storici: le date, gli eventi e la cronaca del periodo diventano fondamentali per sviluppare la storia e costruire un prodotto di successo. Ecco tre titoli perfetti per gli amanti del genere.

The Spy su Netflix

La prima serie ha un nome davvero evocativo che richiama subito il genere dello spionaggio, si intitola The Spy.

La trama prende ispirazione dalla vera storia di Eli Cohen, una delle spie più famose degli anni Sessanta. Grazie al suo carisma, si inserì nel Governo siriano, passando ai servizi segreti israeliani, ovvero il Mossad, raccogliendo informazioni riservate capaci di influenzare le sorti della politica del Medio Oriente. La serie permette di capire qual è l’influenza dello spionaggio nell’evoluzione della storia e nel panorama politico a livello mondiale. Il protagonista è interpretato dall’attore Sacha Baron Cohen, conosciuto per il suo ruolo in Borat.

The Spy è disponibile su Netflix.

Jack Ryan su Amazon Prime Video

Scritta da Carlton Cuse, uno degli ideatori di Lost, e ispirata al romanzo di Tom Clancy, Jack Ryan è una delle spy story di maggior successo degli ultimi anni.

Racconta le vicende di Jack Ryan, un esperto analista della CIA che scopre strani giri di denaro e trasferimenti bancari che lo portano a indagare su un possibile attacco terroristico contro gli Stati Uniti da parte di un nucleo di criminali del Medio Oriente.

Durante la serie tv, saranno coinvolte anche autorità di altri Paesi, come il Presidente del Venezuela. Dovrà agire nell’ombra per sventare una guerra a livello mondiale. Le stagioni sono in tutto due, disponibili su Amazon Prime Video.

Deutschland ’89 su NOW TV

La serie è l’atto conclusivo della trilogia tedesca dedicata agli anni della Guerra Fredda. Il capitolo finale, sequel di Deutschland ‘83 e di Deutschland ’86, si concentra appunto sulla Caduta del Muro di Berlino.

Racconta quindi un momento di transizione, ma anche molto delicato per il futuro della storia mondiale. Ed è in questo contesto, che si muove Martin Rauch (interpretato da Jonas Nay) una spia della Germania orientale che deve prendere una decisione che determinerà il suo futuro: unirsi al KGB o scappare e cambiare vita?

Deutschland ’89 è disponibile su NOW TV.