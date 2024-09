Asus lancia il nuovo mini PC NUC 14 Pro+, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Asus ha presentato il suo nuovo mini PC Asus NUC 14 Pro+, un dispositivo dal design compatto e dalla scheda tecnica di fascia alta, orientata alla produttività a tutti i livelli. Si tratta di un mini PC del tutto in grado di rivaleggiare, nel mondo Windows, con i famosi Mac Mini di Apple.

Un computer molto interessante che garantisce un ampio range di personalizzazioni e che, oltretutto, permette anche di utilizzare anche i principali strumenti basati sull’intelligenza artificiale attualmente sul mercato, grazie al processore di ultima generazione.

Asus NUC 14 Pro+ – Intel Core U9 185H – Versione senza sistema operativo

Asus NUC 14 Pro+: scheda tecnica

L’Asus NUC 14 Pro+ è un mini PC compatto, con uno chassis in alluminio anodizzato che misura 144x112x41 mm e ha un peso di 600 grammi; ottimo, insomma, per essere posizionato praticamente ovunque anche in uffici di piccole dimensioni e, grazie alla piastra VESA (inclusa nella confezione) e possibile addirittura montarlo dietro al monitor, riducendo ulteriormente l’ingombro.

Per quanto riguarda il processore l’utente può decidere di configurare il dispositivo scegliendo tra tre chip diversi: un Intel Core Ultra 5, un Intel Core Ultra 7 e un Intel Core Ultra 9. La scheda grafica è integrata nel processore stesso ed è una Intel Arc.

Anche sul fronte della memoria l’utente ha ampi margini di movimento, con la possibilità di personalizzare il proprio device con fino a 96 GB di RAM DDR5 (suddivisi in due banchi da 48 GB) e con diversi SSD fino a 4 TB di archiviazione.

Non manca, naturalmente, una NPU Intel AI Boost che, stando alle prime indicazioni di Asus, garantisce prestazioni sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale notevolmente migliori rispetto al passato, con una velocità di calcolo fino al 35% superiore.

Interessante notare anche il nuovo sistema di dissipazione del calore sviluppato dall’azienda produttrice con heat pipe tripla da 6 mm, che tiene sotto controllo la temperatura del dispositivo anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Tra le connessioni a disposizione abbiamo nella parte frontale una porta USB-C 3.2 e due porte USB-A 3.2. Sul retro del dispositivo, invece, trovano posto due USB-C Thunderbolt 4 (con DisplayPort 1.4 che permette una connessione fino a quattro monitor contemporaneamente con risoluzione 4K), una USB-A 3.2, una USB-A 2.0, due ingressi HDMI 2.1 e l’ethernet. Le connessioni wireless includono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Infine bisogna sottolineare che l’Asus NUC 14 Pro+ viene venduto senza sistema operativo ma, fa sapere l’azienda produttrice, è perfettamente compatibile sia con Windows che con Linux.

Asus NUC 14 Pro+: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asus NUC 14 Pro+ è già disponibile anche in Italia e può essere acquistato sul sito ufficiale Asus, presso i rivenditori autorizzati o su Amazon. Il prezzo di partenza è di 739 euro, appena 10 euro in più di un Mac Mini base.

Asus NUC 14 Pro+ – Intel Core U9 185H – Versione senza sistema operativo