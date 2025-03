Mistral, i modelli AI proprietari diventano open source

Fonte foto: Koshiro K / Shutterstock

Mistral AI, azienda francese specializzata in intelligenza artificiale, ha annunciato il rilascio in open source dei propri modelli. La decisione rappresenta un cambio di strategia rispetto all’approccio più conservativo adottato in precedenza. Altre aziende del settore, come OpenAI e Google, tendono a mantenere i propri algoritmi proprietari.

Mistral: perché l’AI deve essere Open Source

Arthur Mensch, CEO di Mistral AI, ha dichiarato che la scelta di rendere open source i modelli dell’azienda nasce dalla convinzione che “nessuno può restare in cima per sempre“. Mensch ha sottolineato come la storia dell’open source sia fatta di aziende che costruiscono l’una sull’altra, promuovendo l’innovazione collettiva.

Meta con i suoi modelli Llama e xAI con Grok hanno intrapreso la strada dell’open source. Questo approccio permette a sviluppatori e startup di accedere a tecnologie avanzate senza la necessità di ingenti investimenti. Mistral promuove una collaborazione che potrebbe accelerare l’evoluzione dell’intera industria. La condivisione e la trasparenza potrebbero rappresentare una via per rimanere competitivi.

Tra i prodotti AI di Mistral più recenti c’è AI Renewals Agent, sviluppato insieme e per conto di CISCO. Si tratta di un software basato sull’intelligenza artificiale che agisce in autonomia raccogliendo dati sui clienti di CISCO, per formulare proposte di rinnovo dei contratti cucite su misura.

CISCO ha già dichiarato che AI Renewals Agent è solo il primo di una serie di agenti AI che arriveranno a breve.

Di chi è Mistral

Mistral AI SAS è un’azienda francese fondata nell’aprile 2023 da Arthur Mensch, Guillaume Lample e Timothée Lacroix. La società ha sede a Parigi ed è specializzata in modelli linguistici di grandi dimensioni.

A giugno 2023 ha effettuato una prima raccolta fondi da 105 milioni di euro, alla quale ha partecipato anche l’ex CEO di Google Eric Schmidt.

Il 10 dicembre 2023, Mistral AI ha annunciato di aver raccolto altri 385 milioni di euro, cosa che ha portato il suo valore di mercato di oltre 2 miliardi di euro.

Nel giugno 2024, Mistral AI si è assicurata un altro finanziamento di 600 milioni di euro, portando la sua valutazione a 5,8 miliardi di euro. Il 27 febbraio 2024, Microsoft ha acquisito una partecipazione di minoranza nell’azienda.