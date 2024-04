Mothers’ Instinct, il nuovo thriller psicologico con Jessica Chastain e Anne Hathaway

Fonte foto: Vertice 360

Sono le attrici premio Oscar Jessica Chastain e Anne Hathaway le protagoniste di Mothers’ Instinct, nuovo film in uscita nei cinema italiani fra poche settimane. L’intenso thriller psicologico è tratto dal libro Oltre la siepe (il titolo originale è Derrière la haine), scritto da Barbara Abels ed edito in Italia da Leone Editore. Dal romanzo nel 2018 è già stato tratto un film francese, Doppio sospetto (Duelles): diretto da Olivier Masset-Depasse, detiene il record di Premi Magritte ed è attualmente disponibile su Prime Video.

La trama di Mothers’ Instinct

Il nuovo adattamento cinematografico, Mothers’ Instinct, è invece l’opera prima di Benoit Delhomme, già rinomato direttore della fotografia, ruolo che ha ricoperto anche in questo film. Ambientato nei primi anni Sessanta negli Stati Uniti (la storia originale è invece ambientata in Belgio), il film è un noir incalzante che parla anche di senso di colpa, paranoia e maternità: si potrebbe definire un’indagine dell’identità femminile e dei lati più oscuri dell’amore materno.

Come si intuisce dal trailer di Mothers’ Instinct, le protagoniste sono Alice e Céline, amiche, vicine di casa e madri di due bambini di età simile. Un giorno Alice nota dalla finestra di casa sua che Max, il figlio di Céline, si sta sporgendo pericolosamente dal balcone. Si precipita dall’amica per avvisarla del pericolo, ma non arriva in tempo: il bambino precipita e muore.

In seguito a questa tragedia le due donne si allontanano, ma allo stesso tempo Céline cerca di avvicinarsi maggiormente al figlio di Alice, Theo. Da questa dinamica derivano una serie di gelosie e ossessioni, in cui distinguere le reali intenzioni dalla paranoia diventa sempre più difficile.

Il cast del film Mothers’ Instinct

Come accennato, le protagoniste sono Jessica Chastain (nota soprattutto per Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark City e The Help) e Anne Hathaway (conosciuta tra le altre cose per Il diavolo veste Prada e Les Misérables). Il cast del film include anche Anders Danielsen Lie (nei panni di Simon, il marito di Alice), Josh Charles (nei panni di Damian), Eamon O’Connell, Baylen D. Bielitz e Caroline Lagerfelt (nel ruolo di Jean).

Il film è prodotto da Jessica Chastain, Anne Hathaway, Jacques-Henri Bronckart, Kelly Carmichael e Paul Nelson, mentre i produttori esecutivi sono John Zois, Jolian Blevins, Olivier Masset-Depasse e Sébastien Raybaud. La sceneggiatura è firmata da Sarah Conradt-Kroehler.

Nel 2020 era stato annunciato che anche il remake Mothers’ Instinct del 2024 sarebbe stato diretto da Olivier Masset-Depasse, già regista del film francese del 2018 Doppio sospetto (che nella versione inglese si intitola sempre Mothers’ Instinct). A giugno 2022 Masset-Depasse ha però dovuto rinunciare al lavoro per degli impegni familiari e al suo posto è subentrato Delhomme, al suo debutto come regista.

Come vedere Mothers’ Instinct (2024)

Il film è già stato distribuito in alcuni Paesi, come Lituania e Regno Unito, a marzo 2024. Molto presto però anche il pubblico italiano potrà vederlo.

Mothers’ Instinct esce infatti al cinema in Italia il 9 maggio 2024, distribuito da Vertice 360. La durata è di 93 minuti. È possibile che il film diventerà in futuro disponibile su qualche piattaforma di streaming, ma al momento non ci sono ancora notizie in merito.