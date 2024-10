Trama, cast e data di uscita di Il Gattopardo di Netflix

Fonte foto: Netflix

È atteso per il 2025 il debutto di Il Gattopardo, serie tv Netflix tratta dal celebre libro omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La piattaforma di streaming ha recentemente condiviso la locandina di questa novità riportando in evidenza quella che è senza dubbio la citazione più celebre del romanzo del 1958: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». La storia era già stata adattata per il grande schermo nel 1963 nell’omonimo film diretto da Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon.

Trama: di cosa parla Il Gattopardo

Ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, Il Gattopardo è composta da sei episodi e ha come protagonista Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina: interpretato da Kim Rossi Stuart, è lui a dominare la locandina della serie tv Netflix.

Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Il Gattopardo, con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni è in arrivo nel 2025, solo su Netflix. pic.twitter.com/0vtpXDQNln — Netflix Italia (@NetflixIT) October 14, 2024

Don Fabrizio conduce una vita privilegiata, ma si rende ben conto che la classe sociale a cui appartiene, l’aristocrazia, è minacciata dall’unificazione italiana: la sua casata e la sua famiglia rischiano di soccombere.

Don Fabrizio prova dunque a stringere nuove alleanze, anche se ciò lo pone di fronte a una scelta difficile. Una via per garantire un futuro agiato alla sua famiglia sarebbe infatti quella di organizzare un matrimonio combinato tra suo nipote Tancredi e la bella e ricca Angelica. Così facendo, però, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.

Il cast di Il Gattopardo

Girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma, la serie Il Gattopardo include nel cast Benedetta Porcaroli nei panni di Concetta, Deva Cassel in quelli di Angelica e Saul Nanni in quelli di Tancredi.

Qui sotto una parte del cast in alcune foto recentemente diffuse da Netflix.

Nuove immagini di Il Gattopardo, la serie evento che sarà su Netflix nel 2025. Nel cast Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni.

Grazie @NetflixIT per le foto. pic.twitter.com/AvRJgtExu4 — Rebelle Vague (@rebellevague) October 14, 2024

Tra gli interpreti figurano anche Paolo Calabresi (già visto in Boris) nel ruolo di Padre Pirrone e Francesco Colella (The Good Mothers) nei panni di Calogero Sedara, padre di Angelica. Nel cast ci sono inoltre Astrid Meloni e Greta Esposito (vista in Mare Fuori).

Il Gattopardo è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures.

La serie tv è scritta da Richard Warlow, che è anche creatore ed executive producer con Benji Walters. La regia è di Tom Shankland con Giuseppe Capotondi (che ha diretto il quarto episodio) e Laura Luchetti (che ha diretto invece il quinto).

Quando esce Il Gattopardo su Netflix

La serie tv Il Gattopardo esce su Netflix nel 2025: la data esatta non è ancora nota.