Motorola, lo smartphone top a un prezzo mai visto: va comprato ora

Siamo arrivati agli sgoccioli di questa Black Week di Amazon e le offerte stanno per terminare. In questo Cyber Monday dedicato alla tecnologia è ancora possibile fare affari d’oro, ma bisogna essere bravi nello scegliere il giusto prodotto e acquistarlo al giusto prezzo. La promo che vi proponiamo oggi è una delle migliori che possiate trovare se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non stiamo esagerando: in quella fascia di prezzo compreso tra i medio e i top di gamma, difficilmente troverete qualcosa di meglio.

Stiamo parlando del moto edge 30 Fusion, smartphone lanciato sul mercato da un paio di mesi, ma che viene continuamente aggiornato dal produttore statunitense con gli update software. Un telefono dotato di un ottimo processore Snapdragon, di un display con pochi eguali (da sempre uno dei punti forti del produttore statunitense) e con un comparto fotografico di livello professionale. Il tutto è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale di ben 310€. Insomma, una promo dei sogni da non farsi scappare.

Moto edge 30 Fusion: prezzo, offerta e sconto Cyber Monday

Uno sconto sensazionale. Con la promo Cyber Monday di Amazon, oggi trovi il Motorola edge 30 Fusion con uno sconto top del 45% che fa scendere il prezzo a 369€. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato e di listino è di ben 310€ e al momento è uno dei migliori affari che puoi fare sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Ti ricordiamo, inoltre, che, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di acquistarlo oggi e di regalarlo a Natale, oppure di testarlo a fondo per due mesi.

Motorola edge 30 Fusion: la scheda tecnica

Uno smartphone completo e versatile, con uno schermo con pochi eguali sul mercato e tutta la potenza di cui hai bisogno per le tue app preferite. La scheda tecnica del Moto edge 30 Fusion è molto interessante e va studiata fino in fondo. Partiamo proprio da uno dei suoi punti forti: lo schermo. Il telefono è dotato di un display OLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz che lo rende tra i più fluidi sul mercato. Puoi utilizzare tutte le app con la massima scorrevolezza e sfruttando anche una luminosità elevatissima. L’audio Dolby Atmos, invece, assicura una qualità del suono di livello cinematografico. Ad assicurare la giusta potenza trovi l’ottimo processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il Motorola edge 30 Fusion è uno smartphone che non tradisce nemmeno sotto il punto di vista fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che ti aiuta a scattare foto e registrare video stabili anche mentre sei in movimento. Sempre nella parte posteriori è presente un obiettivo ultragrandangolare da 13MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera per i selfie da 32MP è straordinaria.

Chiudiamo con la batteria da 4400mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e nel momento del bisogno puoi sfruttare la turbo ricarica da 68W.

