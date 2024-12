Motorola, prezzo in picchiata per lo smartphone top: sconto mai visto prima

Ottima offerta per il Moto edge 50 Fusion: lo smartphone è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi quasi 150 euro. Se lo acquisti oggi lo ricevi a casa entro Natale.

Spulciando bene tra le offerte disponibili su Amazon è ancora possibile trovare delle ottime occasioni che permettono in primis di risparmiare centinaia di euro e poi di ricevere il prodotto entro il 25 dicembre. Se siete alla ricerca di uno smartphone che rispetti questi parametri, abbiamo quello che fa per voi. Si tratta del Moto edge 50 Fusion, telefono uscito in questo 2024 sul mercato, e da questa settimana disponibile in promo con un ottimo sconto del 35% che fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro il 25 dicembre e lo puoi regalare per Natale.

Lo smartphone di Motorola si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma. Da quest’ultimi prende l’ottimo schermo pOLED con refresh rate elevato e la batteria a lunga durata. Ottimo anche il processore Snapdragon che ti permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza nessun tipo di limitazione. Comparto fotografico di livello per ottimi scatti sia di giorno sia con poca luce. Trovare di meglio è veramente complicato.

Moto edge 50 Fusion: prezzo, sconto e offerta Amazon

Offerta imperdibile per il Moto edge 50 Fusion. Da oggi su Amazon lo trovi in offerta a un ottimo prezzo di 259,90 euro grazie allo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è di ben 140 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono lanciato sul mercato in questo 2024. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis da utilizzare in fase di check-out.

Uno dei grandi vantaggi dell’acquistarlo oggi su Amazon è che lo riceverai a casa in meno di ventiquattro ore e, quindi, prima di Natale (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Un’occasione irripetibile e che non devi farti scappare.

Moto edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Motorola si conferma essere uno dei brand più interessanti nella fascia di prezzo tra i 250 e 350 euro. Il merito è di una lineup di smartphone ampia e di dispositivi che puntano molto sul rapporto qualità-prezzo. Il Moto edge 50 Fusion ne è la dimostrazione. Il telefono è dotato di una scheda tecnica che si basa sull’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere prestazioni ottime con qualsiasi applicazione, anche le più pesanti come i videogame. Un altro dei punti di forza del dispositivo è lo schermo. Motorola ha optato per un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Visione immersiva dei contenuti anche grazie alla buona qualità del comparto audio.

Il brand statunitense non ha tralasciato il comparto fotografico. E infatti nella parte posteriore c’è un sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel con angolo di visione di 120 gradi. La fotocamera principale è dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine per scatti e foto di buona qualità anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale è da 32 megapixel per selfie perfetti da caricare sui social.

Chiudiamo con la batteria che si rivela una sicurezza: capacità di 5.000 mAh con cui copri senza troppi patemi un’intera giornata. E nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica TurboPower da 68 W.

