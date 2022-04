Moto G52: il nuovo medio di Motorola

Dopo un lungo susseguirsi di indiscrezioni, Motorola ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del Moto G52 che, tra specifiche chiave degne di nota e un prezzo conveniente, piacerà certamente a molti utenti ai quali non serve ancora il 5G e non solo ai soliti (e già numerosi) fan dello storico marchio di telefoni.

Il Moto G52 è un telefono 4G che succede al Moto G51 dell’anno scorso e offre numerosi aggiornamenti, tra cui un processore più potente, un pannello ottimizzato e una ricarica più veloce. Del Moto G51 ricordiamo l’enorme schermo da ben 6.8 pollici e la ricca configurazione fotografica, che prevede una cam principale da 50 megapixel. Il nuovo arrivato, tuttavia, non sembra voler far sentire la mancanza del modello “vecchio" e promette, sulla carta, performance e funzionalità superiori. Ovviamente, ciò che stupisce è anche il prezzo del telefono: il Moto G52 è, nettamente e per ciò che offre, un dispositivo economico.

Moto G52: caratteristiche tecniche

Il G52 conta su un display AMOLED Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un passo avanti rispetto al pannello LCD del Moto G51. A bordo del telefono troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680 (il G51 usa lo Snapdragon 480), accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite schede MicroSD).

Il modulo fotografico del nuovo device è pressoché lo stesso del modello precedente e presenta una tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 50 MP, la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e l’obiettivo macro da 2 MP. La selfie-camera anteriore, passa dai 13 megapixel del G51 ai 16 megapixel del G52.

Anche la batteria resta da 5.000 mAh, ma la ricarica rapida riceve un’ottimizzazione, grazie al caricabatterie TurboPower da 30W. Per quanto riguarda il software, il Moto G52 esegue una versione quasi stock di Android 12 con skin proprietaria My UX.

Infine, il nuovo smartphone di fascia media vanta un lettore per le impronte digitali montato lateralmente, un tasto dedicato a Google Assistant, la tecnologia NFC, il “classico" jack audio da 3,5 mm e lo standard Bluetooth 5.0.

Moto G52: prezzi e disponibilità

Disponibile nei colori Porcelain White e Charcol Grey, il Moto G52 sarà in vendita in tutta Europa a partire dalla fine di aprile, al prezzo di 249 euro.