Moto Razr 2022 sta per arrivare in Europa: manca solo il prezzo

Moto Razr 2022, il nuovo smartphone pieghevole presentato in estate da Motorola sta per arrivare in Europa. A suggerirlo è il noto leaker Evan Blass (@evleaks su Twitter), che rivela molti dettagli sulla versione internazionale del foldable, fino ad oggi visto solo sul mercato cinese. Non è certo, ma è molto probabile: la versione globale del telefono pieghevole sarà identica a quella cinese, sia per l’estetica che per la scheda tecnica. Difficile, però, dire a quale prezzo sarà venduto sul mercato UE: Moto Razr 2022 in Cina non costa moltissimo, ma nel viaggio dalla madre patria all’Europa la maggior parte dei dispositivi crescono vistosamente di prezzo.

Moto Razr 2022: com’è

Se il Moto Razr 2022 in arrivo in Europa avrà le caratteristiche tecniche viste sul modello presentato ad agosto in Cina, allora il pieghevole a conchiglia avrà un display pieghevole interno OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, e un piccolo display esterno da 2,7 pollici. Il sensore di impronte digitali, invece, sarà posto lateralmente.

A bordo della versione cinese troviamo il potente chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a 8/12 GB di RAM e da 128/256/512 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda le fotocamere, poi, il Moto Razr 2022 ha un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e uno ultra-grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera per i selfie è da 32 MP. La batteria è da 3.500 mAh con supporto alla ricarica a 33 W. L’interfaccia è la proprietaria MyUI 4.0, basata su Android 12.

Queste le specifiche in Cina e, almeno per quanto riguarda il design e le caratteristiche visibili ad occhio nudo, sembra proprio che la versione che vedremo in Europa sarà la stessa.

Moto Razr 2022: prezzo e disponibilità

Del nuovo Motorola Moto Razr 2022 che arriverà in Europa, al momento, non si hanno dettagli sui prezzi. Tuttavia, ricordiamo che il Moto Razr 2022 è già disponibile in Cina con questi prezzi:

Moto Rarz 2022 8/128 GB: 5.999 yuan (860 euro)

Moto Rarz 2022 8/256 GB: 6.499 yuan (934 euro)

Moto Rarz 2022 12/512 GB: 7.299 yuan (1.049 euro)

Quasi certamente in Italia il costo sarà superiore, per via delle tasse superiori e dei costi di importazione. Nel nostro Paese Moto Razr 2022 arriverà con altissima probabilità, esattamente come è arrivato il precedente modello pieghevole di Motorola. Non sappiamo, tuttavia, quando: l’indiscrezione di Evan Blass lascia intendere che il dispositivo sia pronto, non dovrebbe mancare molto.