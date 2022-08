Motorola Edge 2022 ufficiale: cosa cambia nel nuovo modello

Motorola ha presentato ufficialmente il suo nuovo medio di gamma, il Motorola Edge 2022. Smartphone dal display interessante sotto il profilo delle specifiche, il nuovo Edge rinnova il modello dell’anno scorso (che a sua volta rinnovava quello del 2020) con un processore nuovo che promette prestazioni di buon livello con tutte le app più diffuse.

Rispetto al Motorola Edge 2021 ufficializzato ad agosto dell’anno scorso, che aveva sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 778G, il nuovo Edge ha a bordo un chipset targato Mediatek, fresco di esordio nel mercato. Si tratta del primo chip con modem mmWave 5G integrato della compagnia (cioè compatibile con il 5G millimetrico) ed è stato messo appunto per corredare sia i dispositivi con rete di quinta generazione che per stuzzicare i gamer, dato che è fornito della tecnologia HyperEngine 5.0 per connessioni a bassa latenza. Inoltre, il nuovo Motorola Edge 2022 ha la diagonale dello schermo leggermente più piccola rispetto al predecessore (6,6 pollici contro i 6,8 pollici) e un modulo fotografico differente.

Motorola Edge 2022: com’è

Il debuttante di casa Motorola conta su un display OLED da 6,6 pollici HDR10+ con rapporto di 20:9. La risoluzione del pannello è Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il sensore per le impronte digitali è integrato nel pannello.

A bordo del telefono in versione 2022 troviamo il chipset MediaTek Dimensity 1050, un octa core da 2,5 GHz di frequenza massima e costruito con un processo produttivo a 6 nanometri. Il processore è affiancato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore ha tre sensori: il principale è da 50 MP (con stabilizzazione ottica dell’immagine), poi vi è un obiettivo ultra wide e macro da 13 MP e una fotocamera per i ritratti da 2 MP che serve solo come sensore di profondità (per l’effetto bokeh); sul davanti, invece, il Motorola Edge 2022 ha un sensore da 32 megapixel per i selfie.

La batteria del dispositivo è da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata a 30 watt, wireless a 15 watt e inversa a 5 watt. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia personalizzata My UX che, come da tradizione Motorola, è molto simile ad Android "stock" puro, come Google lo ha fatto.

Motorola Edge 2022: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Edge (2022) verrà inizialmente messo in vendita negli USA alla cifra di 499,99 dollari, per poi passare al prezzo pieno di 599,99 dollari. Per quanto riguarda la disponibilità su altri mercati (compreso quello italiano), al momento non sono merse indicazioni ufficiali da parte dell’azienda di Lenovo.

In Italia, tuttavia, è arrivato solo il Motorola Edge 2020 e, di conseguenza, non è affatto scontato che arrivi il modello 2022.