Motorola edge 30 Fusion, a questo prezzo è da comprare subito: offerta shock

Amazon riesce a sorprenderci ogni volta, anche quando si pensa erroneamente di averle viste tutte. E questo è il caso. Oggi, infatti, sul sito di e-commerce trovi un’offerta sensazionale per un ottimo smartphone top di gamma uscito sul mercato da circa un anno, ma che si rivela essere ancora molto performante. Stiamo parlando del Motorola edge 30 Fusion, telefono in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo al minimo storico, addirittura più basso del Black Friday. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio di Amazon.

Lo smartphone Motorola ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo disponibili in questo momento sul mercato. Schermo OLED super fluido, ottimo processore Snadpragon con cui utilizzare qualsiasi applicazione e un comparto fotografico con sensore principale da 50MP per video e immagini sempre perfetti. Non manca una ricarica super rapida per avere il 100% dell’autonomia in poco tempo.

Motorola Edge 30 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Lo smartphone Motorola è in offerta con uno sconto del 51% a un prezzo di 332,10€. Lo paghi meno della metà e risparmi più di 300€. Fai un vero affare acquistando un top di gamma al prezzo di un medio e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 66,42€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti fatti in questo periodo, il tempo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Motorola Edge 30 Fusion: la scheda tecnica

Il Motorola Edge 30 Fusion è un vero smartphone top di gamma, e basta veramente poco per capirlo. A saltare immediatamente all’occhio è la straordinaria qualità dello schermo, una delle componenti che contraddistingue i telefoni del colosso statunitense. Su questo smartphone è presente uno schermo OLED immersivo da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Supporta anche l’HDR 10+ per neri più profondi e dettagli più nitidi. A far girare tutto c’è il processore Snapdragon 888+ con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro punto forte è il comparto fotografico. E il merito è della tripla fotocamera presente nella parte posteriore: sensore principale da 50MP di livello professionale, obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e sensore macro da 2MP. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera da ben 32MP dedicata appositamente ai selfie. Nell’app fotocamera trovi tante modalità di scatto uniche, tra cui quella dedicata alle foto in notturna. Immancabile il supporto dell’intelligenza artificiale.

La batteria da 4400mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica TurboPower da 68W impieghi circa 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

