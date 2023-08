Motorola Edge 30 Fusion, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per moltissimi italiani e italiane le vacanze sono finite. Da oggi (28 agosto, ndr) si torna al lavoro e alla routine quotidiane. Per migliorare un po’ il mood di questa giornata ci viene in soccorso Amazon con una nuova offerta che troviamo disponibile da oggi e permette di acquistare uno smartphone top al prezzo di un ottimo medio di gamma. Stiamo parlando del Moto edge 30 Fusion, telefono Android che si caratterizza per un design elegante e per una scheda tecnica molto interessante e con componenti ad alte performance.

A stupire, però, è l’ottima promo che troviamo su Amazon che permette di risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Il merito è dello sconto del 41% che fa letteralmente crollare il prezzo. A tutto questo c’è anche da aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Insomma, una promo che "celebra" la fine delle vacanze e cerca di rendere meno amaro il ritorno in ufficio. Per acquistarlo immediatamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Motorola Edge 30 Fusion: scheda tecnica

Un telefono completo che rispecchia pienamente la filosofia Motorola. Il colosso statunitense ha presentato in questi ultimi anni smartphone molto interessanti e con componenti top, come ad esempio lo schermo OLED da 6,55" che troviamo su questo Motorola Edge 30 Fusion. Display che si caratterizza anche per un refresh rate fino a 144Hz (con le app social e i videogame) e che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Supporto anche per l’HDR10+ che rende più evidenti i contrasti. Sotto la scocca pulsa il motore del processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore sono presenti ben tre sensori: uno principale da 50MP di livello professionale, una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un sensore di profondità da 2MP. Tra le varie modalità di scatto presenti nell’app fotocamera troviamo anche la "Visione notturna" che permette di scattare immagini luminose anche al buio grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale per i selfie è da 32MP.

Chiudiamo con la batteria da 4400mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e che grazie alla tecnologia TurboPower da 68W impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia. Con la modalità Ready For puoi collegare lo smartphone con il televisore in modalità wireless per vedere i video con una risoluzione e uno schermo maggiori. Funzione utilissima e che trovi in pochissimi telefoni.

Motorola Edge 30 Fusion in offerta: prezzo e sconto Amazon

Super sconto per questo smartphone top di Motorola. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 399,90€ e risparmi quasi 300€ grazie allo sconto del 41%. L’offerta include anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto: 5 rate da 79,98€ al mese. Il telefono è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni.

