Motorola, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo incredibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le stesse prestazioni di un top di gamma al prezzo di un ottimo medio di gamma. Tra queste due tipologie di telefono le differenze possono sembrare minime, ma in realtà sono sostanziali. Un top di gamma basa le proprie performance su un processore più potente ed è dotato di un comparto fotografico di primo livello, con sensori professionali che assicurano immagini e video con una qualità elevata. Descrizione che combacia alla perfezione con il Motorola edge 40 che troviamo oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Un vero affare per un telefono troppo sottovalutato, ma che è dotato di un’ottima scheda tecnica e che oggi diventa un best-buy. Trovare smartphone con le stesse caratteristiche a meno di 400 euro non cosa di tutti i giorni.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Per questo smartphone top di gamma Motorola ha fatto le cose per bene, scegliendo le migliori componenti presenti sul mercato. Non a caso a bordo è presente un display pOLED per neri assoluti e colori realistici. Altrettanto ottimo è il processore che assicura prestazioni eccellenti in ogni situazione, anche con le applicazioni che chiedono maggiori sforzi sotto il punto di vista delle performance. Le fotocamere sono da top di gamma e anche la batteria non è da meno, assicurando un’autonomia prolungata. Insomma, il classico top di gamma di cui ti innamori.

Xiaomi 13T

Motorola edge 40: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo speciale da non farsi sfuggire. Oggi trovi il Motorola edge 40 in promo speciale con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 389,99 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro rispetto a quello di listino. Si tratta anche del minimo storico in quest’ultimo periodo e a questo prezzo diventa un vero best-buy. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e attivabile in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Hai anche 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Xiaomi 13T

Motorola edge 40: le caratteristiche tecniche

Non considerare il Motorola edge 40 quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartphone top di gamma è un grande errore. Da quando il produttore statunitense è tornato nel mercato della telefonia, lo ha fatto con dispositivi validi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dei prezzi. Il tutto impreziosito da un sistema operativo Android personalizzato ottimamente dagli sviluppatori di Motorola.

Questo Motorola edge 40 è caratterizzato da una scheda tecnica che cattura immediatamente l’attenzione. Il merito è di tutte le componenti scelte da Motorola, a partire dall’ottimo schermo pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz uno dei valori più elevati disponibili in questo momento sul mercato. Grazie al pannello OLED, la qualità dei colori è veramente elevata, con neri assoluti. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimesnity 8020 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per ottime performance e per avere tutto lo spazio di cui si ha bisogno per installare le app, salvare documenti, video e foto.

A proposito di foto e video, lo smartphone è equipaggiato anche con un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale di 50 megapixel di livello professionale, lo stesso presente anche su altri smartphone top di gamma, coadiuvato da una fotocamera da 13 megapixel ultragrandangolare e dotata anche di un obiettivo Macro Vision che cattura ancora più dettagli. La fotocamera per i selfie è da ben 32 megapixel e non ti delude in nessuna occasione.

Chiudiamo con l’ottima batteria da4.400mAh che dura tutto il giorno con il supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68W che impiega circa 30 minuti per assicurarti il 100% di autonomia.

Xiaomi 13T