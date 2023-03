Motorola Edge 40: ecco il prezzo europeo

Motorola sarebbe pronta a presentate in Europa due nuovi telefoni, un top di gamma il Motorola Edge 40 Pro e il medio Motorola Edge 40. I leaker più famosi, intanto, fanno a gara a anticipare schede tecniche e prezzi dei due dispositivi che presentano una serie di novità molto interessanti. Se i listini anticipati e non ufficiali saranno confermati, allora anche Lenovo si sarà allineata al generale aumento dei prezzi che da inizio anno sta interessando i nuovi dispositivi top di gamma e fascia media.

Le novità relative alla versione standard, cioè il Motorola Edge 40 sono anticipate (quindi non sono ufficiali) da Steve Hemmerstoffer (OnLeaks). Su questo nuovo dispositivo dovrebbe esordire un nuovo chip, il SoC MediaTek 8020 (non è un refuso) di cui però non si conosce la data di presentazione. Di conseguenza il Motorola Edge 40 standard potrebbe uscire ben distanziato dal Motorola Edge 40 Pro. Quest’ultimo, invece, ha una scheda tecnica ben definita, la copia carbone del Motorola X40 presentato e venduto in Cina già dalla fine dello scorso anno.

Motorola Edge 40 Pro: come sarà e prezzo

In attesa della ufficializzazione da parte di Lenovo del nuovo Motorola Edge 40 Pro, che secondo le anticipazioni dei leaker sarebbe identico al Motorola X40, sappiamo che il design è particolarmente curato con una scocca rivestita in ecopelle in due colori molto eleganti: nero e verde scuro.

Il processore scelto è il recentissimo top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Se le versioni delle memorie ricalcheranno la scheda tecnica cinese, allora dovrebbero essere tre: 8/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Sarebbe confermato il display OLED da 6,7 pollici, compatibile HDR10+, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e lettore per le impronte digitali posto sotto il pannello.

Il comparto fotografico posteriore sarà formato da tre fotocamere: una coppia di sensori da 50 MP, il principale con OIS, lo stabilizzatore ottico e il secondo con funzione di grandangolare, e uno zoom ottico 2X da 12 MP. La fotocamera frontale per selfie e videochiamate sarà da ben 60 MP. Completano la scheda tecnica le connessioni WiFi 6e, Bluetooth e NFC, la batteria da 4.600 mAh e la ricarica rapida da 125W, o da 15W wireless.

Secondo il SnoopyTech l’Edge 40 Pro avrebbe un prezzo di 899 euro in Europa per la versione 8/128 GB.

Motorola Edge 40: come sarebbe e prezzo

Il processore scelto per il Motorola Edge 40 è il MediaTek 8020 di cui si hanno ancora pochissime notizie, ma soprattutto è sconosciuta la data di presentazione. Le memorie abbinate sarebbero 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Il display misurerebbe 6,55 pollici, sarebbe di tipo AMOLED con i bordi curvi, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il lettore per le impronte digitali sarebbe posto sotto il pannello.

Il retro del dispositivo sarebbe caratterizzato da un isola quadrata dentro cui sarebbero collocate due fotocamere: la principale da 50 MP con OIS e una ultra grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore sarebbe da 32 MP.

Motorola Edge 40 avrebbe una batteria da 4.400 mAh con ricarica TurboPower da 68W e ricarica wireless da 15W. Il prezzo in Europa del Motorola Edge 40, per la versione 8 GB di RAM e 128 GB di storage sarebbe di 599 euro.