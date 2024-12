Motorola edge 40 Neo al minimo storico: il prezzo ti sorprenderà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il numero di smartphone lanciati sul mercato negli ultimi anni è aumentata a dismisura e questo non ha fatto altro che complicare la scelta degli utenti, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un telefono con buone caratteristiche e un ottimo prezzo. Fortunatamente in alcuni periodi dell’anno è possibile fare dei grandi affari senza perdere troppo la testa, basta seguire le ottime promo che ci propone Amazon. Come accade oggi per il Motorola Edge 40 Neo, smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, ma che oggi trovi a un prezzo veramente vantaggioso. Il merito è dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Minimo storico e possibilità di fare un grandissimo affare in vista del Natale. La classica occasione da non farsi sfuggire.

Cosa rende il Motorola Edge 40 Neo così interessante, oltre al prezzo? Sicuramente le componenti scelte da Motorola. Il telefono, infatti, è dotato di un ottimo schermo con diagonale ampia e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Prestazioni al top e anche una buon comparto fotografico che ti permette di scattare foto di buona qualità in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. E la batteria ti accompagna per tutto il giorno. Insomma, un ottimo smartphone a un prezzo mai visto prima.

Motorola edge 40 Neo

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola edge 40 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per il Motorola Edge 40 Neo. Lo smartphone del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 233,50 euro grazie allo sconto del 42% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio netto supera i 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando hai effettuato l’ordine).

Motorola edge 40 Neo

Motorola edge 40 Neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 40 Neo è lo smartphone perfetto per chi cerca un telefono che sappia fare un po’ di tutto e con un rapporto qualità-prezzo elevato. Motorola in questi anni ha saputo lanciare telefoni affidabili e con ottime caratteristiche e l’Edge 40 Neo non tradisce le attese. Per capirlo basta solamente analizzare la scheda tecnica.

Partendo dal primo elemento che spicca: lo schermo. Uno dei punti forti dei telefoni Motorola è da sempre il display e lo dimostra anche in questo caso. Lo schermo pOLED da 6,55 pollici ha una risoluzione FHD e un refresh rate che raggiunge i 144 Hz, per un utilizzo più fluido nell’utilizzo quotidiano. Colori eccellenti per una visione immersiva di qualsiasi contenuto. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7030 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone è equipaggiato anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel con a supporto l’obiettivo Macro Vision da 13 megapixel perfetto per scattare foto da vicino. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da ben 32 megapixel. A supporto anche una serie di filtri e di algoritmi che assicurano scatti perfetti anche quando c’è poca luce.

Per chiudere una batteria da ben 5000mAh che ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica TurboPower da 68W impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Motorola edge 40 Neo