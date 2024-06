Motorola Edge 50 Ultra e Fusion arrivano i Italia: i prezzi ufficiali

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 50 Fusion sono ufficialmente disponibili anche per il mercato Italiano. I prezzi e le versioni per il nostro paese

Dopo la presentazione ufficiale di qualche settimana fa in Cina, i nuovissimi Motorola Edge 50 Ultra (in foto) e Motorola Edge 50 Fusion sono ufficialmente disponibili anche in Italia.

Si tratta rispettivamente del top di gamma e del "low cost" della serie Edge 50, anche se entrambi arrivano sul mercato con una scheda tecnica più che interessante dove spiccano certamente due ottimi processori Qualcomm e le fotocamere con funzionalità AI che anche sulla versione economica promettono grandi performance.

Entrambi i dispositivi sono Pantone Validated per schermi e fotocamere, una certificazione che attesta una riproduzione del colore il più fedele possibile al mondo reale.

Motorola Edge 50 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Motorola Edge 50 Ultra ha un display pOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione, ma c’è anche la funzione RAM Boost per ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria di archiviazione dello smartphone, se disponibile.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Come già annunciato, sul comparto fotografico interviene Moto AI con particolari funzioni basate sull’intelligenza artificiale che vanno a migliorare gli scatti. Tra le funzioni ci sono:

Stabilizzazione adattiva che determina la velocità di movimento del soggetto inquadrato per regolare dinamicamente l’OIS

che determina la velocità di movimento del soggetto inquadrato per regolare dinamicamente l’OIS Auto focus tracking , per mantenere il soggetto a fuoco anche in movimento

, per mantenere il soggetto a fuoco anche in movimento Scatti in movimento che regola in automatico la velocità dell’otturatore in base alla luce, migliorando le foto in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato

che regola in automatico la velocità dell’otturatore in base alla luce, migliorando le foto in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato Lunga esposizione per catturare un maggiore quantitativo di luce per un tempo prolungato, ottenendo foto dagli effetti luminosi particolari

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, l’Ultra Wide Band (UWB), l’USB-C, l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Per quanto riguarda l’audio ci sono due speaker ottimizzati con Snapdragon Sound e compatibili con Dolby Atmos. Il telefono è compatibile anche con l’audio spaziale Dolby Head Tracking, ma solo se è connesso alle cuffie Moto Buds+.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14.

Presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza dello smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Il Motorola Edge 50 Ultra è già disponibile sul sito ufficiale di Motorola e su Amazon in tre colorazioni: Forest Grey (col retro in pelle vegana), Nordic Wood e Peach Fuzz (retro in pelle vegana). Il prezzo consigliato è di 999 euro.

Motorola Edge 50 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 – Versione 16 GB /1 TB

Motorola Edge 50 Fusion: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Edge 50 Fusion, invece, ha uno schermo pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco a 1600 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Presente anche su questo modello la funzione RAM Boost.

Scendono a due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Torna anche su questo modello Moto AI, l’intelligenza artificiale proprietaria sviluppata per migliorare in post produzione le foto scattate dall’utente.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C 2.0 e vari sistemi per il rilevamento della posizione. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio, compatibili anche con Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 68 W. Il sistema operativo è Android 14. Anche questo device è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Anche il Motorola Edge 50 Fusion è già disponibile sul sito ufficiale del produttore e su Amazon in tre colori: Marshmallow Blue, Hot Pink e Forest Blue. Il prezzo consigliato sul sito per la versione 12/256 GB è di 399 euro. Su Amazon, invece, è disponibile anche il modello 12/512 GB a 449 euro.

Motorola Edge 50 Fusion – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/512 GB