Motorola G14 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola ha presentato, al omento in esclusiva per il mercato indiano, il suo nuovo smartphone low-cost il Motorola G14. Erede diretto del precedente Motorola G13, disponibile anche in Italia, i due dispositivi sono molto simili in termini di prestazioni ma con il modello più recente che ha una scheda tecnica evidentemente frutto di più di un compromesso, con il display che ha una risoluzione FHD+ (contro l’HD+ della versione precedente) ma che torna a 60 Hz (perdendo i 90 Hz visti sul G13).

Immutato quasi tutto il resto, ad eccezione del comparto fotografico (che perde l’inutile sensore di profondità), della memoria che diventa USF 2.2 e del processore Unisoc Tiger T616, che prende il posto del precedente MediaTek G85, con cambiamenti minimi in termini di potenzialità.

Motorola G14: scheda tecnica

Il nuovo Motorola G14 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate 60 Hz. Il processore è un Unisoc T616 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8), con autofocus veloce PDAF, e da un sensore per gli scatti macro da 2 MP(f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2,0).

Tra le connessioni non c’è traccia del 5G, il processore scelto da Motorola non ha un modem per la rete veloce e gli utenti dovranno, quindi, accontentarsi di navigare in 4G. Oltre a questo troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

Trattandosi di un low-cost non c’è traccia del chip per l’NFC. Il comparto audio è composto da una coppia di altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos e Moto Spatial Sound.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, e una ricarica cablata a 15W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia My Moto UX. Infine il Motorola G14 ha la certificazione IP52 che attesta la resistenza di questo smartphone contro la polvere e le gocce d’acqua.

Motorola G14: disponibilità e prezzo

Il nuovo Motorola G14, sarà disponibile esclusivamente per il mercato indiano dall’8 agosto ma può essere già preordinato sul sito ufficiale nelle colorazioni: Sky Blue e Steel Grey, a queste dovrebbero aggiungersi in futuro anche quelle Vegan Leather Pale Lilac e Butter Cream. Il prezzo consigliato per l’unica versione disponibile da 4/128 GB è di 9.999 rupie indiane che, al cambio attuale, corrispondono a 110 euro.

Per il momento non sono disponibili indicazioni sull’eventuale arrivo di questo smartphone anche sui mercati internazionali e, chiaramente, sul prezzo, anche se non si esclude che Motorola possa seguire la stessa strategia già vista con il precedente Motorola G13, arrivato in commercio a febbraio 2023 a 189,90 euro per il modello 4/128 GB.