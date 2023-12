Motorola Moto G34 5G ufficiale in Cina: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Motorola

Motorola ha presentato per il mercato cinese il nuovo Motorola Moto G34 5G. Parliamo di un device di fascia intermedia, sviluppato principalmente per mantenere accessibile il prezzo pur avendo una scheda tecnica discreta, impreziosita soprattutto dal display OLED e dalla presenza della rete 5G.

Motorola Moto G34: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Moto G34 5G ha un display OLED da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate variabile fino a 120Hz. Una scelta più che interessante per un device in questa fascia di prezzo che fa salire notevolmente il valore di questo smartphone.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Parliamo di un processore di fascia media ben noto agli appassionati di tecnologia e in grado di bilanciare prestazioni e consumi, senza andare a gravare troppo sulla batteria.

Presente anche la funzione Virtual RAM che permette di aggiungere fino a 8 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore da utilizzare per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP. Una soluzione senza troppe pretese che in condizioni di luce ottimale può regalare qualche scatto interessante ma che, per forza di cose, risentirà notevolmente di un’illuminazione scarsa.

Tra le connessioni troviamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Non è chiaro se il dispositivo ha anche un chip per l’NFC e il sito ufficiale del produttore non riporta nulla al riguardo. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W, con l’azienda produttrice che garantisce tranquillamente di superare un giorno di autonomia (senza esagerare con l’utilizzo del device).

Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MyUI 6.0, altra bella trovata quella di Motorola che porta sul mercato uno smartphone dal prezzo contenuto ma comunque aggiornato all’ultima versione del software di Google.

Motorola Moto G34 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G34 5G, al momento, è disponibile solo per il mercato cinese in due colorazioni: Blu e Nero e in una sola variante con 8/128 GB di RAM venduta al prezzo consigliato di 999 Yuan, che al cambio attuale corrispondono a 127,16 euro.

Stando alle indiscrezioni Motorola ha previsto anche la variante europea del suo nuovo smartphone ma non sono ancora disponibili maggiori informazioni al riguardo anche se sul web si parla dell’arrivo di una versione ridotta con 4/128 GB che dovrebbe avere un prezzo di circa 190 euro.