Motorola Moto G62 5G e Moto G42 sono arrivati anche in Italia: ecco i prezzi

I due nuovi Motorola Moto G62 5G e Motorola Moto G42 sono stati presentati senza troppo clamore qualche giorno fa nel mercato Nord Americano (Stati Uniti e Canada). Sono due telefoni di fascia media che differiscono per pochi particolari. Ma la novità è che sia il Motorola Moto G62, sia il Motorola Moto G42 saranno disponibili anche sul mercato italiano nelle prossime settimane.

Motorola ha presentato i due telefoni Moto G62 5G e Moto G42 marcando la differenza di connettività: il primo (in foto) è un 5G mentre il secondo è 4G LTE. Altra differenza, riguarda le dimensioni del pannello del modello G62 che risulta essere leggermente più ampio e con frequenza di aggiornamento più alta. Diversi anche i processori, sebbene sempre Qualcomm Snapdragon. Infine, sul retro del telefono troviamo un comparto fotocamere identico, mentre cambia il sensore selfie. Restano uguali però, capienza della batteria, supporto per la ricarica, sistema operativo e interfaccia. Infine, i prezzi, in linea con la scheda tecnica si rivelano un tantino alti per una fascia media estremamente competitiva, dove anche 10 euro di differenza, possono far decidere per l’acquisto.

Moto G62 5G: caratteristiche tecniche e prezzo

Il cuore del telefono Motorola Moto G62 5G è il chip Qualcomm Snapdragon 480 Plus abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibili grazie allo slot per scheda microSD.

Il display da 6,5 pollici è IPS LCD con risoluzione FHD+ 1080p con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sul retro del telefono il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre sul davanti è posizionato un sensore da 12 MP.

La batteria è da 5.000 mAh ma con ricarica da 20 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MyUx.

Il Motorola Moto G62 5G versione 4/128 GB sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane nei colori Midnight Gray e Frosted Blue al prezzo di 299,90 euro, ma è già disponibile nello store online di Motorola.

Motorola Moto G42: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Motorola Moto G42 4G presenta il chip Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 4GB/128 GB di memoria di archiviazione espandibile con microSD.

Il display è OLED da 6,4 pollici, risoluzione FHD+ 1080p con frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MPm abbinato a un sensore grandangolare da 8 MP e a un sensora macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh ha un supporto per la ricarica da 20 W.

Il Motorola Moto G42 sarà in vendita in Italia nelle prossime settimane, nei colori Atlantic Green e Metallic Rosé e il prezzo della versione 4/128 GB è di 259,90 euro, ma è già disponibile nello store online di Motorola.