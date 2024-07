Motorola Moto G84 5G, un mid-range da comprare immediatamente

Fonte foto: Motorola

La categoria degli smartphone di fascia media offre prodotti molto interessanti, con dispositivi estremamente bilanciati pronti ad accompagnare l’utente in tutte quelle incombenze quotidiane tra messaggistica, social network, navigazione sul web e non solo.

Tra i vari brand che vanno a occupare questo segmento, c’è Motorola che è riuscita a portare sul mercato device dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Tra questi spicca sicuramente il Motorola Moto G84 5G un mid-range che si distingue dalla massa con specifiche di tutto rispetto, come un display pOLED, che rappresenta un buon compromesso rispetto a un classico LCD e un comparto fotografico che rinuncia al superfluo optando per due sensori davvero utilizzabili e che, alle giuste condizioni, possono garantire scatti più che discreti.

Con l’offerta su Amazon il prezzo arriva poco sopra i 200 euro, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi deve acquistare un nuovo smartphone e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto G84 5G ha un display pOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio, invece, è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Infine, il Motorola Moto G84 5G è certificato IP54 ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Motorola Moto G4 5G presso rivenditori di terze parti è di 299,90 euro, ma con le offerte su Amazon si scende fino a 202 euro (-33%, -97,90 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo mid-range.

Con questa particolare offerta, inoltre, è inclusa anche una cover utile per tenere al sicuro lo smartphone e proteggerlo da urti e cadute accidentali.

