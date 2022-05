Motorola sta per presentare un nuovo Moto G: com'è fatto

Motorola è tornata: dopo un periodo di appannamento durante il quale non è riuscita ad affermarsi come un tempo sul mercato degli smartphone, ora sembra intenzionata a lanciare una nuova famiglia di telefoni all’interno della gamma Moto G. Il primo modello sarebbe il prossimo Moto G82 5G, al momento identificato internamente con il nome in codice “Rhode 5G+“.

Il Moto G82 potrebbe essere un mid-ranger con un pannello OLED di dimensioni generose e con caratteristiche tecniche di alto livello. Il device dovrebbe posizionarsi sotto al Motorola Moto G100 (in foto) e sopra al Moto G72 (in arrivo). Al momento non esiste alcun modello Motorola Moto G8x, quindi si tratta di uno smartphone inedito e non di un aggiornamento di un modello dell’anno scorso. Ciò vuol dire che la famiglia Moto G diventerà ancora più completa, con modelli per tutte le tasche dedicati a coloro che non cercano un top di gamma come il Motorola Edge 30 Pro. Moto G82, quindi, andrà a posizionarsi nella fascia medio-alta dove la competizione è molta e gli acquirenti vanno convinti con caratteristiche tecniche di buon livello, ma al prezzo corretto.

Moto G82 5G: come sarà

Stando a quanto risporta 91mobiles, il telefono dovrebbe avere un pannello da 6,55 pollici OLED con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto il cofano ci sarà il chip Snapdragon 695 5G octa-core di Qualcomm (due core da 2,2 GHz più sei core da 1,7 GHz) con tre configurazioni di memoria: 4/128 GB, 6/128 GB e 8/128 GB.

Il G82 5G potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida QuickCharge da 33 watt, il sensore per le impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e Android 12 come sistema operativo.

Sul fronte dell’ottica, si parla di una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP; sul frontale, invece, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

Moto G82 5G: uscita e prezzo

Al momento, purtroppo, non sono emerse indicazioni sulla data di uscita di Moto G82, ma poiché girano già i rendering di come potrebbe essere fatto, vuol dire che non manca molto.

Il prezzo non è noto, ma è chiaro che sarà inferiore a quello del Moto G100 che in configurazione 8/128 GB costa di listino 599,99 euro, ma superiore a quello di Moto G72, che si prevede intorno alle 350 euro. Una ipotesi credibile è il range di prezzo 399-449 euro.