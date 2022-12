Motorola Moto X40 (Edge 40 Pro) ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo i tanti rumor che hanno preceduto il lancio ufficiale del nuovo Motorola Moto X40, il produttore cinese ha finalmente alzato i veli sul suo nuovo top di gamma 2023. Nelle intenzioni di Lenovo, che detiene i diritti del marchio Motorola, il nuovo arrivato promette di dare battaglia ai tanti flagship che stanno per debuttare sul mercato o che lo hanno fatto, come lo Xiaomi 13, il Vivo X90, e l’iQOO 11.

E dopo il suo lancio in Cina, Motorola Moto X40 sbarcherà nel corso del 2023 anche in Europa, ma cambiando il suo nome in Motorola Edge 40 Pro. Si ripete, dunque, lo stesso film visto a cavallo tra fine 2021 e inizio 2022 con i modelli della precedente serie X30/Edge 30. Una serie che poi, nel corso del 2022, si è arricchita di molti altri modelli.

Motorola Moto X40: caratteristiche tecniche

Come per ogni nuovo flagship che si rispetti anche il Motorola Moto X40 ha il SoC attualmente più potente: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che per questo dispositivo ottiene anche un sistema di dissipazione del calore (chiamato Cooling System 2.0 3D) che, grazie a una camera di vapore molto ampia, lo mantiene fresco anche quando viene spremuto per affrontare le applicazioni più impegnative.

Questo sistema ha già dato i suoi frutti, come dimostra l’incredibile punteggio pari a 1.3000.000 ottenuto con i test AnTuTu. Per la memoria si può scegliere tra 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X, mentre sono tre le opzioni di archiviazione: 128, 256 o 512 GB.

Il display curvo, su tutti e quattro i lati, è di tipo p-OLED da 6,7 pollici. La risoluzione è la Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e il refresh rate arriva a ben 165 Hz (adattivo che arriva a 120 Hz). È garantita la compatibilità con il formato HDR10+ e il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus.

Tre sono i sensori che vanno a comporre il comparto fotografico posteriore. Il sensore principale è da 50 MP, è grande 1/1,55 pollici ed è dotato di sistema di stabilizzazione ottica. Al suo fianco un ultrawide, sempre da 50 MP e da 1/1,55 pollici, che funziona anche da macro con autofocus fino a 2,5 cm di distanza. Il terzo sensore è il Sony IMX663 da 12 MP ed è un teleobiettivo con zoom ottico 2X. Non manca una fotocamera frontale da ben 60 MP per selfie e video.

Per quanto riguarda la connettività su tutte spicca la presenza del WiFi 7 che rende il nuovo Motorola Moto X40 uno dei primi smartphone sul mercato a proporre questo nuovo standard di connessione wireless. Il comparto si completa con Bluetooth, GPS dual band (supportati i principali sistemi satellitari) NFC e, ovviamente il modem 5G che è integrato nel SoC di Qualcomm.

L’autonomia è garantita da una batteria da 4.600 mAh che si ricarica velocemente a 165 watt con il cavo e a 15 watt via wireless. C’è anche la ricarica inversa, sempre a 15 watt.

Motorola Moto X40 arriva con Android 13, su cui si basa l’interfaccia proprietaria MyUI 5.0. Altre caratteristiche interessanti sono il sensore di sblocco sotto il display e la certificazione IP68. Quest’ultima caratteristica la si deve anche allo chassis realizzato in uno speciale alluminio di derivazione aereonautica.

Motorola Moto X40: prezzi e disponibilità

I preordini id Motorola Moto X40 in Cina sono già aperti e le consegne dello smartphone disponibile nei colori Smoky Black e Tourmaline Blue inizieranno il 22 dicembre. I prezzi in yuan sono:

Motorola Moto X40 da 8/128 GB: 3.399 yuan (459 euro)

Motorola Moto X40 da 8/256 GB: 3.699 yuan (500 euro)

Motorola Moto X40 da 12/256 GB: 3.999 yuan (540 euro circa)

Motorola Moto X40 da 12/512 GB: 4.299 yuan (580 euro circa)

Motorola Moto X40, come già accennato, arriverà in Europa e quindi in Italia col nome Motorola Edge 40 Pro. Lo farà nel primo trimestre 2023 anche se un periodo preciso di rilascio non è ancora stato annunciato. I prezzi, ovviamente, in Italia saranno ben più alti che in Cina.