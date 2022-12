Ecco iQOO 11: è un top di gamma che forse vedremo anche in Italia

Se a molti il marchio iQOO non dirà molto a breve potrà però dire tanto: nasce come costola di Vivo ma ha una politica molto aggressiva, come dimostra l’ultimo modello presentato dall’azienda: è lo smartphone top di gamma iQOO 11 dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un chip che ha debuttato a metà dello scorso novembre.

La linea di continuità con la casa madre Vivo è evidente nel design semplice e minimale che richiama il Vivo X90 e sulla scelta dei due colori neutri, il bianco brillante e il nero. C’è anche una versione marcata BMW Motorsport che sarà molto gradita soprattutto nei mercati sud asiatici.

iQOO 11: caratteristiche tecniche

Il processore principale a bordo dello smartphone iQOO 11 è il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a diversi tagli di memoria: 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Il secondo chip è il V2 deputato al miglioramento delle prestazioni durante il gioco e al miglioramento delle foto, in particolare quelle notturne.

Il display è di tipo E6 AMOLED, con supporto HDR10+, misura 6,78 pollici e ha una eccezionale luminosità di picco di 1.800 nit e frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Il lettore di impronte digitali è posto sotto lo schermo.

Sulla parte posteriore sono state collocate tre fotocamere: la principale da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, il sensore secondario telefoto da 13 MP e il sensore ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le connessioni includono il Bluetooth 5.3 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura del chip delle card digitali. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è super rapida grazie alla potenza massima di 120W.

iQOO 11: disponibilità e prezzo

L’iQOO 11 è già disponibile in Indonesia e Malesia mentre arriverà in Thailandia dal 15 dicembre. In India invece sarà lanciato il 13 gennaio 2023 e probabilmente da questo periodo in poi potrebbe arrivare in Europa e in Italia, probabilmente tramite distribuzione parallela, con spedizione diretta dalla Cina, anche se l’azienda non ha specificato su quali altri mercati intenda distribuirlo.

La versione da 12/256 GB è attualmente la sola in vendita sullo store ufficiale Vivo Indonesia a 608 euro. Per le altre versioni non si conosce ancora il prezzo. Dubitiamo, in ogni caso, che questo dispositivo possa raggiungere l’Italia a un prezzo simile a causa dei costi di logistica e della tassazione ben più elevata.