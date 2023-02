Vivo X90 Pro ufficiale in Italia: quanto costa il nuovo cameraphone

Lanciato a inizio dicembre in Cina, insieme al fratello maggiore Vivo X90 Pro+, il Vivo X90 Pro arriva anche in Europa e di conseguenza in Italia. Il modello ricalca in tutto e per tutto quello che il produttore cinese ha fatto debuttare nei suoi confini nazionali, e porta in dote anche una serie di migliorie rispetto al modello X80 Pro lanciato lo scorso anno. Esattamente come X80 Pro, però, anche Vivo X90 Pro è uno smartphone dedicato dichiaratamente agli amanti della fotografia digitale. Tanto che il suo comparto fotografico ha ben 3 sensori Sony, è realizzato in collaborazione con Zeiss e ha persino un chip proprietario per la fotografia computazionale.

Vivo X90 Pro, caratteristiche tecniche

Il flagship di Vivo ha il SoC MediaTek Dimensity 9200 a cui sono abbinati 12 GB di velocissima RAM LPDDR5X e uno spazio di archiviazione di 256 GB di tipo UFS 4.0. Anche questo modello, come i più recenti a marchio Vivo, dispone della funzionalità Extended RAM che in questo caso attinge 8 GB di memoria virtuale dallo spazio di archiviazione quando la RAM installata non basta per tenere aperte tutte le applicazioni.

Il display da 6,78 pollici è un AMOLED con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz, ha una copertura del colore DCI-P3 al 100% ed è compatibile con il formato video HDR10+. Non manca il filtro contro la luce blu, dannosa per gli occhi.

Sicuramente una delle parti più interessanti di questo smartphone è il comparto fotografico realizzato da Vivo in collaborazione con Zeiss. Infatti tutte le ottiche sono fornite dal produttore tedesco che ha anche sviluppato una serie di funzionalità per rendere ogni scatto unico e al pari, per qualità, di quelli che si possono catturare con macchine fotografiche professionali.

Questo è possibile anche grazie alla presenza del sensore principale da 1 pollice Sony IMX989 con apertura F/1.75. Al fianco di questo eccellente sensore Vivo ha inserito una secondo sensore Sony, sempre da 50 MP: è l’IMX758 con focale equivalente di 50 millimetri destinato principalmente a ritratti. Non manca un sensore grandangolare, ancora un Sony: l’IMX663 da 12 MP f/2.0 con campo visivo da 108 gradi.

Il sensore principale è anche dotato di una ottima stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) realizzata in casa da Vivo, che raggiunge il livello CIPA 4 (Camera & Imaging Products Association) che normalmente si trova nelle fotocamere professionali.

Nella parte anteriore dello smartphone è inserito un sensore da 32 MP (f/2.45) per selfie e videochiamate. Da segnalare che tutte le ottiche sono fornite con rivestimento Zeiss T* Coating e che per aumentare ancora di più le prestazioni video e foto del suo smartphone, Vivo ha sviluppato e inserito un nuovo processore d’immagine chiamato V2.

Lo smartphone integra anche un sistema di raffreddamento innovativo basato su una camera a vapore a 24 strati, che abbassa la temperatura dell’X90 Pro di 2 gradi centigradi quando CPU e GPU vengono messe sotto stress, anche durante intensive sessioni di gioco (il gaming è assolutamente alla portata del Dimensity 9200).

L’autonomia del Vivo X90 Pro è garantita da una batteria da 4.870 mAh che, grazie alla tecnologie di ricarica Dual-Cell FlashCharge da 120W, consente di avere il 100% della carica in soli 29 minuti, mentre il 50% si raggiunge in poco più di 8 minuti. Non manca anche la ricarica wireless da 50W già vista sul modello X80 Pro.

A livello di design non si può non menzionare il retro del dispositivo realizzato in pelle vegana di colore nero che lo rendere particolarmente morbido al tatto. L’isola dove sono posizionati i sensori fotografici è protetta da un vetro Corning Gorilla Glass, mentre il display, per evitare graffi e rotture in caso di caduta è stato ricoperto da un vetro Schott Xensation Up.

Vivo X90 Pro: prezzo e disponibilità

Vivo non ha ancora annunciato una data ufficiale di rilascio del suo flagship Vivo X90 Pro in Italia, specificando tuttavia che sarà presto "disponibile". Il suo prezzo però è sicuro e come logico, vista la fenomenale scheda tecnica, non è affatto un prezzo basso: 1.299 euro.