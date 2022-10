Motorola Razr 2022 arriva in Italia: ecco data e prezzo

Finalmente Motorola, dall’account Twitter ufficiale italiano, ha fatto sapere che "il telefono pieghevole più sottile sul mercato" è pronto per il lancio in Italia. Motorola Razr 2022, lanciato in Cina ad Agosto, sta finalmente arrivando anche nel nostro Paese dove troverà, però, un concorrente già presente sul mercato da diversi mesi: Samsung Galaxy Z Flip4. Riuscirà il pieghevole cinese a battere quello sudcoreano? Tutto dipenderà dallo street price.

Motorola Razr 2022: caratteristiche tecniche

La versione globale del Motorola Razr 2022 sarà sostanzialmente identica alla versione cinese. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato, nel caso della versione globale, a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. In Cina sono disponibili anche le versioni 8/128 GB e 12/256 GB e vedremo se anche queste arriveranno in Italia.

Il display esterno è di tipo G-OLED da 2,7 pollici, ed è un Quick View Display ossia mostra in anteprima notifiche e messaggi. Il display interno pieghevole, invece, è un P-OLED da 6,7 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Sul retro del telefono sono state collocate due fotocamere: il sensore principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e un sensore ultra grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è un sensore da 32 MP con apertura focale da f/2.5.

La batteria, per necessità di spazio, ha una capacità di soli 3.500 mAh e si ricarica a 33W di potenza. C’è il chip NFC per pagamenti contactless.

Motorola Razr 2022: disponibilità e prezzo

La presentazione sul mercato italiano del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Motorola Razr 2022 avverà domani 25 ottobre. Nelle prossime settimane sarà possibile acquistare questa prima (e forse unica) versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione a 1.199 euro.

Con questo prezzo difficilmente Motorola Razr potrà competere con il concorrente diretto Samsung Galaxy Z Flip4, che ha un prezzo ufficiale di 1.149 euro in versione 8/128 GB ma uno street price di circa 800-900 euro.