Motorola Razr 2022 è arrivato in Italia

Il Motorola Razr 2022 arriva ufficialmente in Italia, dopo che il dispositivo era stato precedentemente annunciato in Cina. Secondo Motorola, il Razr 2022 è un concorrente diretto del Samsung Galaxy Z Flip 4 che, come è bene ricordare, ha un prezzo al dettaglio suggerito di 1.099 euro, ma offre meno spazio di archiviazione. Confronti a parte, però, in assoluto Razr 2022 è un ottimo top di gamma con lo schermo pieghevole.

Motorola Razr 2022: caratteristiche tecniche

Confrontando il ​​Motorola Razr 2022 con i suoi predecessori, il Razr 5G e il Razr 2019, l’ultimo arrivato è molto più moderno nel design e più potente. Lo schermo pieghevole, che si può aprire e chiudere verticalmente per rendere lo smartphone più compatto, ha una dimensione di 6,7 pollici e senza bordi. La scocca può resistere a schizzi d’acqua grazie alla certificazione IP52, ma non è impermeabile, e ha una buona resistenza alla polvere.

I precedenti Razr avevano una cornice molto spessa (il cosiddetto "mento") sotto il display, ma questa è sparita con il Razr 2022. Anche il notch è stato tolto, e la fotocamera per i selfie è ora celata da un piccolo foro nello schermo.

Il display pieghevole è di tipo OLED e offre una risoluzione di 2.400×1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Lo schermo esterno da 800×573 pixel passa da 1,9 pollici a 2,7 pollici e quindi c’è più spazio a disposizione delle notifiche. Su questo piccolo display è inoltre possibile controllare le previsioni del tempo visualizzare un orologio digitale o utilizzare i widget. Volendo si può anche utilizzare la schermata "QuickView" per scattare selfie, che vengono poi realizzati tramite la fotocamera principale.

Nuova è la modalità FlexView. Si può "semi aprire" a 90 gradi il Razr 2022 e metterlo in posizione verticale. Questo è utile quando si scattano foto e video (ad esempio un timelapse), perché le immagini sono molto più stabili. Motorola indica che è possibile utilizzare lo smartphone anche come una specie di orologio notturno.

Motorola Razr 2022 – Snapdragon 8+ Gen 1 – Memoria 8/256GB

Il Motorola Razr 2022 è anche molto più veloce dei modelli precedenti. Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non è possibile espandere la memoria con una scheda di memoria micro SD e manca anche un jack per le cuffie. Lo scanner delle impronte digitali si trova sul lato, direttamente sul pulsante di accensione/spegnimento.

Per quanto riguarda il comparto fotografico del nuovo pieghevole di Motorola, troviamo sul retro una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, ideale per scattare foto e video nitidi anche in movimento. Per impostazione predefinita, i pixel sono "compressi" e il file definitivo viene realizzato a 12 MP, ma si può anche scattare immagini a 50 megapixel veri. Inoltre c’è un obiettivo grandangolare da 13 megapixel per scatti più ampi e foto macro. La fotocamera principale registra anche video 8K. Per i selfie è disponibile una fotocamera frontale da 32 megapixel che consente anche il riconoscimento facciale.

La capacità della batteria di 3.500 mAh è un po’ deludente, ma è migliore rispetto ai precedenti telefoni Razr. Ad esempio, il Razr 2019 aveva una minuscola batteria da 2510 mAh. Il nuovo smartphone può ricaricare velocemente a 30 Watt con il caricatore in dotazione, ma non è presente la ricarica wireless. Pare che Motorola abbia omesso questa funzione per mantenere il dispositivo il più compatto possibile.

Il Motorola Razr 2022 funziona con Android 12 e MyUX come interfaccia proprietaria. Questa shell aggiunge tutti i tipi di funzionalità, ma lascia in gran parte intatta la versione di Android così come l’ha creata Google. Per quanto riguarda Android 13 sarà disponibile nei primi mesi del 2023, e Motorola promette anche un aggiornamento ad Android 14 in futuro. L’azienda, infine, offre anche quattro anni di patch di sicurezza.

Motorola Razr 2022: prezzo e disponibilità

Motorola Razr 2022 è già arrivato in Italia, nella sola colorazione nera, a un prezzo ufficiale di 1.199 euro. Tra pochi giorni sarà disponibile tramite il sito ufficiale di Motorola e nelle principali catene di elettronica. In alternativa è possibile comprarlo, già oggi, ad un prezzo leggermente superiore presso un venditore terzo su Amazon.