Motorola Razr 2022 ed Edge 30 Ultra: ecco la nuova data

Motorola ha ri-programmato il lancio dei propri smartphone top di gamma, scongiurando problematiche gravi ai due prodotti e rinoforzando l’ipotesi che il rinvio sia stato dettato da altri fattori, uno su tutti le crescenti tensioni tra Cina e Taiwan, accresciute dalla visita della Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti proprio nell’isola della discordia.

Solo un paio di giorni fa, infatti, avevamo accolto con un certo allarme la notizia relativa alla cancellazione del lancio dei propri top di gamma da parte di Motorola, un evento più unico che raro nel settore dell’elettronica di consumo (al netto della parentesi legata alla prima fase della pandemia da Covid-19). La casa alata avrebbe dovuto presentare già nella giornata del 2 agosto i nuovi Motorola Razr 2022 e Motorola X30 Pro (o Edge 30 Ultra), rispettivamente la risposta al nuovo pieghevole a conchiglia targato Samsung (che sta per arrivare) e il top camera-phone con cui lottare all’interno di una fascia molto agguerrita, competitiva ed esclusiva del mercato.

Edge 30 Ultra e Razr 2022: la data

Il rinvio della presentazione dei nuovi top gamma targati Motorola, datato 2 agosto e firmato Chen Jin, General Manager di Lenovo, trova a pochi giorni di distanza una conclusione tutto sommato tranquilla, coi due smartphone che dovranno attendere solo qualche altro giorno prima di mostrarsi ufficialmente al mondo.

Nella giornata di ieri lo stesso Chen Jin ha pubblicato un nuovo teaser sul Motorola Razr 2022 che raffigura lo smartphone con la data dell’11 agosto e l’orario delle 14:00 sullo schermo. Pertanto è giusto supporre che la nuova data di lancio per i prossimi flagship, Motorola Razr 2022 e Motorola X30 Pro (che forse dalle nostre parti arriverà come Motorola Edge 30 Ultra), è stata fissata proprio per quel giorno.

Stando ad alcuni report recenti, inoltre, entrambi gli smartphone verranno messi in vendita dal gruppo Lenovo direttamente alla conclusione dell’evento cinese. Lo stesso manager ha affermato che il noto ecommerce cinese JD.com ha terminato di accumulare le scorte necessarie al lancio di entrambi i prodotti.

È chiaro che, probabilmente, assisteremo presto anche ad un lancio europeo (o globale al di fuori della Cina) dei due smartphone.

I due modelli non hanno più segreti

Protagonisti di svariati rumor nel corso degli ultimi mesi, abbiamo quasi del tutto le idee chiare su quali saranno le specifiche, almeno peculiari, che caratterizzeranno i prossimi top gamma della casa alata: per entrambi, che vogliono guadagnarsi l’appellativo di top gamma al 100%, è previsto l’utilizzo dell’ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

La nuova generazione del pieghevole si dovrebbe chiamare proprio Motorola Razr 2022: lo smartphone che rievoca i vecchi Motorola Razr di una volta, potrà contare su un design profondamente rinnovato rispetto al modello precedente e siamo sicuri che lancerà il guanto di sfida a Samsung e al suo pieghevole Galaxy Z Flip4 che verrà svelato solo 24 ore prima.

Per quanto riguarda il top di gamma per eccellenza, Motorola Edge 30 Ultra o X30 Pro, i rumor principalmente si sono concentrati sul comparto fotografico che, unito alle specifiche prestazionali da vero top di gamma (16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, tra le altre), dovrebbe rendere lo smartphone un vero e proprio cameraphone.

Tutto ciò, ammesso che in Lenovo/Motorola siano riusciti a mettere le redini al nuovissimo sensore Samsung ISOCELL HP1 che verrà portato al debutto proprio da questo smartphone: se alla qualità del sensore da 200 MP si unissero degli algoritmi all’altezza, i risultati fotografici potrebbero alzare, almeno per il momento, l’asticella sulla fotografia da smartphone.