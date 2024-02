Fonte foto: Motorola

I foldable sono tra i dispositivi più interessanti sul mercato e hanno portato nel mondo degli smartphone una ventata di innovazione dovuta proprio a questo innovativo fattore di forma. Non stupisce, dunque, che molti produttori abbiano abbracciato questa novità, sviluppando i propri pieghevoli dal design moderno.

Tra i più apprezzati dal grande pubblico, troviamo il Motorola Razr 40 Ultra un dispositivo di fascia alta alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che, pur non essendo più tra i più recenti, garantisce ancora oggi ottime prestazioni.

Per questo modello, però, la vera rivoluzione è rappresentata da un display esterno dalle dimensioni generose, che permette agli utenti di utilizzare le funzioni dello smartphone anche da chiuso e non è più solo limitato all’ora e alle notifiche.

Come accade spesso per prodotti del genere, il prezzo non è proprio accessibile ma grazie alle offerte Amazon è possibile portare a casa questo smartphone con uno sconto di oltre 400 euro.

Motorola Razr 40 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 40 Ultra: scheda tecnica

Il Motorola Razr 40 Ultra ha un display pieghevole pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel) e refresh rate fino a 165 Hz. Quello esterno è un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e refresh rate fino a 144 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 12 MP (f/1.5) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/1.5). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.4).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e compatibili con l’Audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 3.800 mAh con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless a 5 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MyUX.

Infine è presente anche la certificazione IP52 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Razr 40 Ultra: l’offerta su Amazon

Il Motorola Razr 40 Ultra è uno smartphone foldable di fascia medio-alta che, secondo molti, può essere considerato come uno dei migliori pieghevoli sul mercato, con buone prestazioni e un design accattivante e moderno.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 1.199 euro ma con gli ottimi sconti Amazon si scende in picchiata fino a 759,99 euro (-37%, -439 euro), un’ottima offerta che abbassa notevolmente il prezzo di questo pieghevole e lo rende un po’ più accessibile.

