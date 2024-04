Motorola Razr 40 Ultra, a questo prezzo è un affare: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartphone pieghevole di Motorola è in offerta con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Se c’è uno smartphone che si distingue da tutti gli altri per il suo design, è sicuramente il Motorola RAZR 40 Ultra. Stiamo parlando dell’ultime versione del telefono pieghevole dell’azienda statunitense e che in questi ultimi anni si è costruita la sua nicchia di mercato. Gli smartphone pieghevoli non hanno ottenuto il successo che si pensava all’inizio, ma nell’ultimo periodo cominciano ad essere apprezzati sempre di più. E il merito è di produttori come Motorola che hanno imparato dagli errori commessi in passato e hanno adattato i dispositivi alle richieste degli utenti.

Il Motorola RAZR 40 Ultra, oltre ad assicurare prestazioni da vero top di gamma, ha anche alcune funzioni che si trovano esclusivamente sui telefoni pieghevoli, come ad esempio la presenza di un doppio schermo. Tutto questo preambolo è solo per introdurvi l’ottima offerta disponibile oggi per il telefono di Motorola che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il merito è dello sconto del 39% che fa risparmiare quasi 500 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Una promo veramente speciale e che non bisogna farsi scappare.

Motorola RAZR 40 Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi trovi il Motorola RAZR 40 Ultra in promo a un prezzo mai visto prima. Lo smartphone pieghevole è il protagonista di una delle migliori offerte di questo inizio di settimana: su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale del 39% che fa scendere il prezzo a 725,53 euro. Il risparmio sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 60,47 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Motorola RAZR 40 Ultra: scheda tecnica e funzionalità

Il Motorola RAZR 40 Ultra cattura l’attenzione grazie al suo design. Lo smartphone pieghevole è caratterizzato da un design a conchiglia, ripreso dai telefoni dei primi anni 2000. E anche il nome è un omaggio al Motorola RAZR, uno dei telefoni di maggior successo d’inizio di nuovo millennio.

La scheda tecnica di questo smartphone pieghevole è quella tipica di un top di gamma, con alcune particolarità da tenere in considerazione. Partiamo dallo schermo interno: una volta completamente aperto, il Motorola RAZR 40 Ultra è dotato di un display pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Sulla parte esterna è presente un secondo display, questa volta da 3,6 pollici, che puoi utilizzare per accedere velocemente alle app più utilizzate grazie agli widget sviluppate da Motorola. In alternativa lo puoi usare anche per scattare foto o vedere l’anteprima degli scatti. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Passando al comparto fotografico, lo smartphone pieghevole è dotato di un doppio sensore sulla scocca esterna, rispettivamente da 12 megapixel e da 13 megapixel (uno principale e l’altro ultra-grandangolare), mentre nella parte interna c’è una selfie cam da 32 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale e nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri con cui modificare in tempo reale le immagini.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Motorola ha lavorato molto anche sulla resistenza e lo smartphone è progettato per durare.

